Săgeata, neînvinsă şi în amicale

Programat iniţial pe stadionul „Farul” din Constanţa, meciul amical dintre Săgeata Năvodari şi FC Farul s-a disputat ieri pe stadionul „Flacăra” din Năvodari, conducerile ambelor cluburi încercând astfel să protejeze suprafaţa de joc a arenei din str. Primăverii. Năvodărenii au abordat partida cu o echipă formată din jucătorii care au evoluat mai puţin în acest sezon, în timp ce oaspeţii au trimis în teren cea mai bună formulă. În aceste condiţii, întâlnirea a fost una echilibrată, iar Săgeata s-a impus la limită, cu 2-1. Scorul a fost deschis de constănţeni, în min. 23, Igiroşanu finalizând o pătrundere solitară. Gazdele au egalat patru minute mai târziu, când Mera a reluat din mijlocul careului mingea trimisă de Vezan, iar scorul final a fost stabilit de sârbul Poplin, tot cu o lovitură de cap, în min. 36. „Acest joc de verificare şi-a atins scopul. Le-am dat şansa de a juca celor care au evoluat mai puţin în debutul campionatului, dar am văzut şi câţiva jucători noi. Unul dintre aceştia mi s-a părut interesant“, a spus antrenorul Tibor Selymes. „Noi suntem la începutul pregătirilor, de abia am trecut de perioada de adaptare la efort. A fost dificil pentru că am avut mulţi copii, mulţi nou-veniţi, care au doar câteva zile de antrenament. Sunt mulţumit ca angajament şi, cu puţină atenţie, am fi putut să nu pierdem, mai ales că am ratat şi câteva ocazii”, a declarat tehnicianul Farului, Ion Răuţă.

Au evoluat echipele - Săgeata (antrenor Tibor Selymes): Gordin - V. Lupu, Mera, Ghinea (80 Aluaş), Savic (82 Banciu) - V. Apostol (70 Zvîncu), Vezan (46 Chiacu) - I. Iordache (46 Fl. Achim), A. Diarra (25 C. Cazan), I. Roşu (70 Ciocan) - Poplin; FC Farul (antrenor Ion Răuţă): prima repriză: G. Curcă - Băjan, Buzea, Bumbac, Niţescu - Mansur, B. Nicola, Coconaşu (70 Fuchs), Ivanovici - Pantelie (20 Ghenciu), Igiroşanu; repriza a doua: Vl. Neagu - Cl. Popa, E. Năstase, Răvoiu, Niţescu - Pîslaru, Igor, I. Pană, Coteanu - Butoi, Chira. Au arbitrat: Claudiu Marcu - Sebastian Stoianof şi Aurel Oniţa.