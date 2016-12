Săgeata nu renunţă la luptă

Aflată la primul sezon din istoria clubului în Liga 1 la fotbal, Săgeata Năvodari tremură cu patru etape înaintea finalului campionatului, având probleme mari în lupta pentru evitarea retrogradării. Năvodărenii au făcut un pas uriaş înapoi, după ce au pierdut vineri, pe stadionul “Farul” din Constanţa, duelul cu o altă formaţie din zona fierbinte a clasamentului, Ceahlăul Piatra Neamţ, scor 0-2. Eşecul a venit după un gol primit uşor chiar în debutul partidei, dar şi după un joc ofensiv confuz al grupării de pe litoral. „Am început meciul de la 0-1 şi este clar că echipa a acuzat acest şoc. Am avut o crispare foarte mare la construcţie, care a fost una lentă, iar ultimii treizeci de metri de poarta adversă au fost, în special în prima repriză, foarte prost gestionaţi. În repriza a doua, ne-am creat câteva ocazii, am pus presiune pe adversar, am recuperat repede mingea de câte ori am pierdut-o, dar nu am fost inspiraţi la finalizare. Mi-ar fi plăcut ca şi schimbările să aducă un plus, dar nu a fost să fie. Chiar dacă am pierdut, avem un grup bun, am încredere în jucători şi le-am spus că nu trebuie să cedăm nici măcar un metru. Mergem înainte şi ne batem până la capăt”, a spus Cătălin Anghel. Tehnicianul năvodărenilor s-a declarat nemulţumit şi de atitudinea puţinilor spectatori, care şi-au contestat favoriţii. „Nu avem spectatori, iar terenul e cum e. La Galaţi, a venit o galerie de treizeci de inşi, care ne-au încurajat şi ne-au ajutat foarte mult. La meciul cu Ceahlăul, nu i-am mai văzut în tribune, iar lumea ne înjură pe mine şi pe jucători din primul şi până în ultimul minut. Asta se întâmplă pe teren propriu. Este greu, dar trebuie să fim puternici. De aceea suntem plătiţi, să ştim să gestionăm şi astfel de situaţii”, a acuzat antrenorul grupării de pe litoral.

VEŞTI BUNE DE LA LPF Directorul de licenţiere din cadrul FRF, Viorel Duru, a anunţat oficial, sâmbătă, că Săgeata a primit licenţa, după apelul depus în urmă cu câteva zile, şi poate participa în sezonul următor al Ligii 1. În schimb, două cluburi, FC Vaslui şi Corona Braşov, nu au îndeplinit criteriile şi vor retrograda în liga secundă. Drept urmare, năvodărenii trebuie să lupte pentru a evita celelalte două poziţii retrogradante. „Trebuie să rămânem uniţi, mai ales că am mai fost într-o astfel de situaţie. Momentele grele trebuie să ne strângă, pentru că la victorii toată lumea este cu tine. Nu mi-am făcut probleme pentru licenţă, întrucât avem în conducere oameni capabili şi foarte profesionişti, în frunte cu managerul general Aurelian Băbuţan. Rămâne ca noi, pe plan sportiv, să facem diferenţa şi să rămânem în prima ligă”, a declarat Cătălin Anghel.