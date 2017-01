Săgeata nu se teme de Dinamo II

Cu gândul la lupta pentru promovarea în Liga I, dusă atât pe teren, cât şi la comisiile FRF, Săgeata Năvodari şi-a propus să continue seria rezultatelor bune. Drept urmare, formaţia pregătită de Aurel Şunda are drept obiectiv trei puncte în meciul cu Dinamo II, programat sâmbătă, de la ora 11.00, în deplasare, în etapa a 17-a a Ligii a II-a. Fără probleme de lot, după ce Olah a fost recuperat pe ultima sută de metri, în urma accidentării suferite săptămâna trecută, iar căpitanul Goşa a ispăşit etapa de suspendare cauzată de cumulul de cartonaşe galbene, năvodărenii mizează atât pe forţa defensivei, cea mai bună din Seria I, dar şi pe forma bună a atacanţilor. „Nu ne va fi uşor, dar sperăm să luăm cele trei puncte. Suntem mai puternici faţă de tur, pentru că am păstrat întreg lotul, ba chiar l-am întărit, aducând câţiva jucători, printre care şi Dâlbea, fostul căpitan de la Alba Iulia. Obiectivul nostru este să câştigăm, dar ar fi extraordinar dacă am reuşi să o facem fără gol primit”, a spus Goşa. Elevii lui Şunda nu se tem de faptul că dinamoviştii ar putea primi întăriri de la prima echipă, dar nici de noua speranţă din Ştefan cel Mare, George Ţucudean. „Mergem să ne jucăm şansa, indiferent de adversari. Nici nu ştiu dacă va juca şi Ţucudean. Poate va fi chemat la prima echipă”, a completat Goşa. Formaţia probabilă: Fl. Olteanu - Bold, Goşa, Fl. Popa, A. Vlad - Olah, Dîlbea, Vezan, M. Gheorghe - S. Chiţu, Jianu.