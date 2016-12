Săgeata, obligată să câştige sub Tâmpa

Cu doar cinci puncte strânse în meciurile oficiale disputate în acest an, Săgeata Năvodari a ajuns pe loc retrogradabil în clasamentul Ligii 1 la fotbal, dar gruparea de pe litoral are şanse mari de a ieşi din zona minată chiar după etapa programată la finalul acestei săptămâni. Echipa pregătită de Cătălin Anghel joacă mâine, de la ora 19.00, în runda a 25-a a primei ligi, în fieful ultimei clasate, Corona Braşov, iar singura variantă pentru năvodăreni este victoria. „Trebuie să ştim să jucăm sub presiune şi este clar că avem nevoie de un rezultat favorabil la Braşov. Pentru noi, fiecare meci din acest sfârşit de campionat este o finală, astfel că trebuie să fim pragmatici. Dacă vom reuşi, putem veni acasă cu trei puncte. Nu mai contează cum o vom face, important este să jucăm la rezultat şi să ne îndeplinim obiectivul. Va conta mult cum vom gestiona momentele importante, dar sper să avem şi noroc”, a declarat Anghel. „Va fi un meci capital pentru noi, având în vedere rezultatele înregistrate în ultimele etape, dar nu cred că ne va afecta faptul că vom evolua cu sabia deasupra capului. De aceea, sper că vom pleca învingători de sub Tâmpa”, a adăugat fundaşul central Alexandru Tudose.

CORONA, O ECHIPĂ PERICULOASĂ Chiar dacă se află pe ultima poziţie, Corona este o “nucă tare” pe teren propriu, trecându-şi în cont şi un egal cu Steaua Bucureşti. „Corona este o echipă care joacă fără presiune, a început să joace un fotbal bun şi a încurcat multe echipe pe teren propriu. Îl ştiu bine şi pe Jerry Gane, care este prietenul meu şi un antrenor foarte bun. Duelul nu va fi între noi, ci între jucători”, a spus Anghel. „În tur, am jucat la Corona şi ştiu că sunt jucători buni, cu experienţă, iar victoria din prima parte a campionatului a venit după un meci dificil”, a completat Tudose. Năvodărenii speră să nu mai repete greşelile comise în partidele cu FC Vaslui şi Steaua Bucureşti, pierdute în urma unor goluri primite din faze fixe. „Este frustrant să-ţi creezi ocazii împotriva echipelor puternice şi să pierzi, dar avem nevoie să uităm meciul cu Steaua, chiar dacă am jucat bine. Trebuie să ne îmbunătăţim jocul şi să fim concentraţi pe tot parcursul partidei”, a adăugat tehnicianul grupării de pe litoral. Năvodărenii pleacă astăzi spre Braşov, însă din lot va lipsi Florin Popa, suspendat din cauza cumulului de cartonaşe galbene.