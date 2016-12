Săgeata, pe podium

Cele trei puncte obţinute la ultima fază a jocului cu FC Botoşani, scor 2-1, disputat duminică, au adus Săgeata Năvodari pe ultima treaptă a podiumului Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, la doar trei puncte distanţă de liderul Sportul Studenţesc Bucureşti. Succesul a fost cu atât mai dulce, cu cât năvodărenii au înscris ambele goluri pe finalul partidei.

„La astfel de meciuri, cum a fost cel cu FC Botoşani, sau cele cu Unirea Slobozia şi CF Brăila, din acest tur de campionat, trebuie să stai bine cu inima, pentru că altfel rişti mult. Căpitanul nostru, Vezan, a ratat o lovitură de pedeapsă, dar se poate întâmpla oricui, chiar şi într-o finală de campionat mondial. Meciul cu Slobozia ne-a fost învăţătură de minte, iar băieţii au luptat până la final şi cred că victoria a fost meritată, dacă ţinem cont de ocaziile pe care le-am ratat. Oaspeţii s-au apărat bine, organizat, dar au avut şi multă şansă, inclusiv la executarea loviturii de pedeapsă, când mingea respinsă a ajuns tot la jucătorii noştri, dar nu am reuşit să o băgăm în poartă”, a spus antrenorul Aurel Şunda, care s-a declarat mulţumit de parcursul echipei sale în primele 11 etape ale sezonului: „Sunt cinci echipe care se bat la promovare, dar pot să mai apară surprize. Pentru că am reuşit să învingem pe FC Botoşani, ne avantajează rezultatele din această etapă. În plus, la adevăr suntem la egalitate cu liderul Sportul Studenţesc”.

AMICAL CU VIITORUL. Năvodărenii vor avea timp pentru a pregăti ultimele trei runde din tur, în runda a 12-a fiind liberi, după ce adversara, FCM Bacău, s-a retras din campionat din cauza problemelor financiare. „Fotbalul este pentru spectatori, trebuie să se joace pe teren şi era important să avem continuitate etapă de etapă, dar, din cauza celor trei echipe care s-au retras, celelalte formaţii sunt obligate să stea câte trei runde. Noi avem un inconvenient în plus, pentru că adversarele noastre au liber înaintea meciurilor, dar trebuie să fim pregătiţi. Ne-am propus ca în cele trei jocuri care mai sunt de disputat din tur să luăm cât mai multe puncte, dar important este să ne impunem etapa viitoare, cu Rapid Suceava. Începem să pregătim această partidă, iar joi vom juca un meci amical cu Viitorul. Din păcate, această pauză nu ne ajută să recuperăm jucătorii accidentaţi, iar Popa, Rusu şi Bold nu vor mai evolua în prima parte a campionatului. Sunt ceva speranţe în privinţa lui Cheţan, dar vom afla în zilele următoare dacă va fi apt pentru întâlnirea cu Suceava”, a explicat Şunda.