Săgeata pleacă în cantonament în Antalya

După un stagiu de pregătire la Izvorani, perioadă în care a disputat şi două partide de verificare, Săgeata Năvodari va pleca astăzi (ora 17.30, de la Otopeni) într-un cantonament în Antalya (Turcia), până la 4 februarie. Din delegaţia constănţeană va face parte şi atacantul spaniol Emilio Guerra, care ar urma să semneze un angajament cu formaţia constănţeană dacă va convinge în acest stagiu de pregătire. Nu vor lipsi nici noile achiziţii, Bărbulescu, Pană, Deletic, Borja şi Buican, ultimii trei fiind achiziţionaţi în această săptămână.

MULŢUMIT DE PRIMUL STAGIU Noul antrenor principal al echipei din Năvodari, Cătălin Anghel, s-a declarat satisfăcut de modul în care jucătorii au răspuns solicitărilor sale în cantonamentul de la Izvorani, chiar dacă mai există lucruri care trebuie puse la punct. „A fost un cantonament foarte greu, pentru că această perioadă este una de acumulări fizice. Am încercat să pun în aplicare tot ceea ce am transmis la antrenamente, iar în Turcia urmează să punem la punct şi partea tehnico-tactică. Bineînţeles că vom lucra în continuare şi la partea fizică. Au fost două meciuri amicale la Izvorani, primul la doar câteva zile de la reluarea pregătirilor, şi era greu să-ţi faci o impresie cât mai bună. M-a bucurat faptul că jucătorii încearcă să facă ce le cer. Mai avem multe de pus la punct, dar am încredere că vor fi sută la sută conectaţi pentru a putea arăta foarte bine în campionat şi a câştiga cât mai multe puncte”, a declarat Anghel.

Lotul deplasat în Antalya: Panagopoulos, Gordin, Buican - portari; Filip, Borja, Peteleu, L. Munteanu, Fl. Popa, Mera, V. Lupu, N. Lopes - fundaşi; Vieru, Bărbulescu, Cazan, S. Pană, Muzac, Al. Grigoraş, Fl. Achim, Chiacu, Vezan, Deletic, I. Iordache - mijlocaşi; Tigoianu, V. Dinu II, S. Chiţu, Guerra, M. Roman II.