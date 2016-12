Săgeata pregăteşte finalul de tur

Reconstruită din temelii în această vară, când au venit mulţi jucători noi, Săgeata Năvodari a plecat la drum cu gândul promovării şi, cu două etape înaintea finalului turului Ligii a II-a, se află pe podiumul clasamentului Seriei I, la doar două puncte de liderul Sportul Studenţesc. Mai mult, echipa pregătită de Aurel Şunda a reuşit un parcurs bun, în ciuda numeroaselor accidentări, în special din defensivă. “Facem parte din cele şase echipe din partea superioară a clasamentului, care se luptă pentru promovare. Sunt cluburile care au anunţat că şi-au fixat acest obiectiv înaintea începerii campionatului, la care se adaugă CF Brăila, surpriza despre care am vorbit de atâtea ori. Ţinând cont de conjunctură, cred că ne aflăm într-o postură bună, mai ales că în sezoanele precedente eram la o distanţă mult mai mare de prima poziţie. În acest moment ne despart doar două puncte de Sportul Studenţesc şi un singur punct de locul secund, ocupat de Delta Tulcea, dar avem un meci mai puţin disputat decât tulcenii. Alte două urmăritoare, CS Otopeni şi FC Botoşani se află la egalitate cu noi, dar au o partidă în plus, astfel că avem posibilitatea de a ne îmbunătăţi poziţia la finalul turului. Mai sunt două meciuri, din care ne-am propus să luăm maximum de puncte, iar în iarnă vom trage linie şi vom analiza situţia în care ne aflăm”, a explicat antrenorul Aurel Şunda.

CEL MAI BUN ATAC. Ca şi în sezoanele precedente, Săgeata Năvodari a impresionat în ofensivă, având cel mai bun atac din liga secundă, cu o medie de 2,1 goluri pe meci. “Am mers bine în atac, dar am avut probleme în defensivă, unde trei jucători de bază, Florin Popa, Liviu Rusu şi Florin Bold s-au accidentat şi au fost indisponibili o lungă perioadă. Lor li s-a adăugat Lucian Cheţan, care a absentat câteva etape tot din cauza unei accidentări, dar important este că am găsit soluţii în lot. Din retur, vor reveni la antrenamente, astfel că va fi o altă situaţie”, a spus tehnicianul năvodărenilor. Sâmbătă, gruparea de pe litoral se va deplasa la penultima clasată, Dunărea Galaţi, în etapa a 14-a a Ligii a II-a, unde speră să bifeze al treilea succes pe teren străin din acest sezon. “Chiar dacă suntem favoriţi, nu ne va fi uşor, pentru că am mai pierdut un jucător, Şicu, care a răcit şi este indisponibil. În plus, terenul este destul de prost, dar trebuie să ne adaptăm şi să câştigăm”, a adăugat Şunda.