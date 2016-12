Săgeata pregăteşte meciul de la Ploieşti

Învinsă în ultimul meci oficial, cu 4-0, de Pandurii Tg. Jiu, chiar pe teren propriu, Săgeata Năvodari a profitat de întreruperea campionatului şi a disputat, sâmbătă, o partidă de verificare în compania formaţiei din liga secundă FC Clinceni. Elevii lui Tibor Selymes s-au impus cu 2-0 şi au încercat să remedieze problemele din defensivă înaintea meciului cu Petrolul Ploieşti, programat sâmbătă, de la ora 21.30, în deplasare, în etapa a 11-a a Ligii 1.

„Este o pauză lungă, mai ales că vine după insuccesul cu Pandurii Tg. Jiu. Nu-i uşor să revii după o înfrângere cu 4-0, dar cred că am trecut peste acest moment, mai ales că urmează un meci important. Jucăm în deplasare, în faţa unei formaţii puternice, cu jucători valoroşi şi salarii mari, care a fost alcătuită practic din două echipe, cea din Ploieşti şi fosta Universitatea Cluj. Chiar dacă gazdele sunt favorite, mergem să ne jucăm şansa. Este adevărat că am avut probleme în jocurile cu grupările puternice din campionat, dar asta şi pentru că nu am stat să ne apărăm, ci am ieşit la joc. Sunt însă partide din care avem de învăţat şi sper să arătăm acest lucru”, a spus managerul general al grupării de pe litoral, Aurelian Băbuţan. Pentru partida de sâmbătă, năvodărenii nu se vor putea baza pe fundaşul Ioan Mera şi mijlocaşul Ovidiu Vezan, ambii suspendaţi, în timp ce alţi doi fundaşi, Andrei Peteleu şi Valeriu Lupu, sunt incerţi. În schimb, portarul Leonidas Panagopoulos a revenit după accidentare şi s-a pregătit normal, alături de coechipierii săi.