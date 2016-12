Săgeata, pregătită pentru asaltul nemţenilor

Ajunsă pe locul secund, care asigură promovarea în prima ligă, Săgeata Năvodari are cea mai bună apărarea din Seria I a Ligii a II-a, încasând doar şapte goluri în actualul sezon. Printre artizanii acestei performanţe se numără căpitanul Gheorghe Goşa, fundaşul central în vârstă de 29 de ani fiind convins că, împreună cu coechipierii săi, va rezista şi în faţa asaltului liderului, Ceahlăul Piatra Neamţ, în derby-ul programat vineri, de la ora 16.30, în etapa a 12-a. „Pentru noi, este un meci ca şi celelalte şi sperăm să ne întoarcem acasă măcar cu un punct. Este prea devreme să ne gândim la promovare. Ne propunem să câştigăm fiecare meci şi vom vedea la final pe ce loc vom termina”, a declarat Goşa, care nu consideră o surpriză parcursul excelent realizat de echipa din Năvodari: „Mă aşteptam să fim în partea superioară a clasamentului, pentru că avem un lot valoros. S-au făcut transferuri bune şi suntem echilibraţi pe posturi. Am primit puţine goluri, dar meritul este al întregii echipe, care participă la ambele faze ale jocului”. Fundaşul de la Săgeata este obişnuit cu promovările sub comanda antrenorului Aurel Şunda, punând umărul la spectaculoasa urcare a micuţei UM Timişoara, în primă ligă, în urmă cu un deceniu. „Şi atunci a fost la fel. Nu am plecat din postura de favoriţi la promovare, ba chiar aveam obiectiv evitarea retrogradării. Am luat-o treptat, etapă după etapă, totul a mers bine şi am reuşit o promovare neaşteptată”, a adăugat căpitanul năvodărenilor. Acesta s-a arătat dezamăgit de desemnarea cvasinecunoscutului Mihai Prodan, pentru a conduce la centrul disputa de la Piatra Neamţ. „La meciuri tari, atât de pe teren propriu, cât şi din deplasare, am fost arbitraţi de arbitri FIFA. Mă aşteptam să se întâmple astfel şi la meciul de la Piatra Neamţ, dar văd că s-a luat altă decizie. Oricum, pe noi ne interesează în primul rând jocul nostru, nu arbitrajul”, a spus Goşa.