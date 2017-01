Săgeata, pregătită pentru debut

Revenită în liga secundă după doar un sezon petrecut pe prima scenă a fotbalului românesc, Săgeata Năvodari va începe mâine noul sezon al Ligii a II-a cu un singur gând: promovarea în prima ligă. Năvodărenii vor întâlni sâmbătă, de la ora 11.00, pe teren propriu, în prima etapă, pe ACS Berceni, iar antrenorul Cătălin Anghel speră ca noua echipă creată în această vară să debuteze cu o victorie. „Avem o echipă nouă, pentru că în această vară au venit 19 jucători, și un nou proiect, cu un obiectiv clar, promovarea în prima ligă. Nu ne va fi ușor, pentru că avem nevoie de omogenizare, de relații de joc, ceea ce am încercat să creăm în perioada de pregătire. Ne-am dorit să nu pierdem în meciuri amicale, pentru că am vrut ca jucătorii să capete mai multă încredere, iar victoriile aduc victorii. Ne trebuie și suportul publicului, mai ales că în sezonul trecut am jucat mereu în deplasare, și trebuie să simțim oamenii din Năvodari aproape de echipă. Ne dorim să avem un început bun, cu o victorie, dar și cu un joc reușit”, a spus tehnicianul grupării de pe litoral. În lotul năvodărenilor sunt opt jucători străini, dintre care șase sunt extracomunitari, însă, conform regulamentului, doar trei vor putea fi în același timp pe teren. În plus, Săgeata are o defensivă total schimbată față de sezonul trecut, fiind nevoie de timp pentru a construi relațiile de joc. „Am ales jucători buni, de caracter, luptători și cu experiență, care au înțeles rapid ce dorim de la ei, dar toți au nevoie de puțină răbdare”, a explicat Cătălin Anghel, care crede că lupta pentru promovare va fi una dură: „La prima vedere, Seria I pare ușoară, dar eu cred că este periculoasă. Sunt echipe bune, ca ACS Berceni, FC Voluntari sau Academica Pitești, ultima anunțându-și clar intențiile de promovare, dar și celelalte, printre care Unirea Slobozia, pot să facă surprize”.

Și jucătorii sunt extrem de montați înaintea debutului, mai ales că mulți dintre ei vor debuta mâine în mod oficial pentru Săgeata. „Mă bucur că am ajuns la Năvodari și sper să repet momentele de la Corona Brașov, când am reușit promovarea. Primul hop va fi sâmbătă, când întâlnim o echipă experimentată, dar la final sper ca noi să fim cei care se bucură. Avem un lot bun, iar rezultatele înregistrate în pregătiri ne dau multă încredere, astfel că vom juca toate meciurile la victorie. Așteptăm ca și suporterii să fie alături de noi și să vină în număr cât mai mare la stadion”, a declarat fundașul central Răzvan Damian.