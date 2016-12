Săgeata s-a “testat” la vizita medicală

După trei zile de reacomodare la efort, jucătorii de la Săgeata Năvodari au intrat pe mâinile medicilor. Ieri, jumătate dintre componenţii lotului, Olteanu, Goşa, Popa, Gheară, Vlad, Bold, Vezan, Boroştean, Olah, Jianu, Chiţu şi Apostol, a efectuat vizita medicală. „Nu am urcat pe bicicletă. Am făcut o electrocardiogramă, ni s-a luat sânge, am fost măsuraţi, cântăriţi. Din fericire, nu a venit nimeni din vacanţă cu kilograme în plus, pentru că am respectat programul fixat de antrenor”, a povestit căpitanul Gheorghe Goşa, adăugând că aşteaptă cu nerăbdare reluarea campionatului: „A fost o vacanţă binemeritată şi suntem pregătiţi pentru muncă. Sincer, ne-am fi dorit să înceapă mai repede campionatul, pentru că cea mai frumoasă parte a meseriei noastră o reprezintă meciurile. Climă nu permite însă acest lucru şi avem trei luni de pauză”. În această dimineaţă vor efectua vizita medicală şi ceilalţi jucători ai echipei pregătite de Aurel Şunda, Constantin Funda şi Gică Mina. Aflaţi în lupta pentru promovare, după ce au încheiat turul pe locul secund în clasamentul Seriei a II-a a Ligii a II-a, năvodărenii nu se tem de celelalte echipe fruntaşe. „Nici nu ştiu ce au făcut celelalte echipe în această iarnă şi nici nu mă interesează. Dacă ne facem jocul şi continuăm să câştigăm multe puncte nu avem cum să ratăm promovarea”, a spus Goşa.