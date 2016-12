Săgeata schimbă lotul pentru sezonul viitor

Ratarea promovării în Liga 1 la fotbal va declanşa o adevărată revoluţie în lotul celor de la Săgeata Năvodari, mai mulţi jucători de bază urmând să părăsească gruparea de pe litoral. Astfel, după ce i-au pierdut pe Olah, Boroştean, Vlad şi Sorin Chiţu în săptămâna premergătoare barajului cu Voinţa Sibiu, năvodărenii se vor despărţi în perioada următoare de Florin Olteanu şi Dîlbea, aflaţi la final de contract, Florin Popa, al cărui împrumut de la Pandurii Tg. Jiu a expirat, Gheară, Itu, Mircea Gheorghe, Ariton şi Petruş, puşi pe lista de transferuri. În plus, cel mai bun jucător din dubla cu sibienii, mijlocaşul Ovidiu Vezan, este curtat intens de ACSMU Poli Iaşi, cu care este în tratative avansate. „Nu am reuşit să promovăm, dar nu dezarmăm. Meciurile cu Sibiu ne-au arătat că nu eram pregătiţi pentru prima ligă în privinţa lotului de jucători. În plus, nu mai aveam timp să ne organizăm, pentru că începea campionatul peste două săptămâni, iar până ne puneam pe picioare eram mult în urma celorlalte echipe. Am fost la federaţie, ne-am înscris pentru următorul sezon al ligii secunde şi o luăm de la capăt cu gândul la promovare. Din actualul lot vor rămâne vreo zece jucători, urmând să-l completăm în scurt timp”, a explicat preşedintele clubului năvodărean, Dumitru Rida. Jucătorii au primit vacanţă până luni, când este programată reunirea lotului, moment în care vor fi anunţaţi cei care vor continua şi în sezonul următor la Săgeata.

PLEACĂ ŞUNDA. Revenit la Năvodari pentru meciurile de baraj, antrenorul Aurel Şunda a anunţat că s-a despărţit de Săgeata, în urma ratării promovării. „Sunt necăjit, dar atât s-a putut. Băieţii au luptat, au dat totul pe teren, dar nu am reuşit să înscriem în cele două manşe. Cred că promovarea s-a decis la Năvodari, la decizia eronată a lui Tudor, care nu ne-a dat o lovitură de pedeapsă şi nu l-a eliminat pe portarul sibian. În plus, pe lângă cei patru jucători plecaţi de la echipa, la returul de la Sibiu nu l-am putut folosi din primul minut pe Goşa, accidentat. Cred că am avut şi ghinion, pentru că am dominat mare parte din repriza a doua, ne-am creat câteva ocazii importante, dar niciun şut nu a prins poarta. Nu ne-am făcut însă de râs în faţa unui public numeros şi foarte entuziast. Contractul meu cu Săgeata s-a încheiat şi am decis să las locul altcuiva. Au fost doi ani în care am făcut tot ceea ce s-a putut, ne-am bătut la promovare şi am construit o echipă. Le urez băieţilor multă baftă şi să promoveze direct anul viitor”, a spus Şunda. „Suntem în căutarea unui antrenor şi sper să-l anunţăm săptămâna viitoare”, a adăugat Dumitru Rida.