Săgeata se luptă pentru promovare

Fără să fie cotată printre favoritele la promovare din Seria I a Ligii a II-a, Săgeata Năvodari a fost revelaţia primei părţi a sezonului, reuşind să încheie turul pe poziţia secundă a clasamentului, la doar un singur punct în spatele liderului Ceahlăul Piatra Neamţ. Năvodărenii au dat peste cap toate calculele hârtiei, mai ales că au lăsat în urmă o echipă mult mai puternică din punct de vedere administrativ şi financiar, Concordia Chiajna. Gruparea de pe litoral a mizat însă pe stabilitate, având asigurat un buget rezonabil de către investitori, sponsori şi administraţia locală, dar mai ales pe seriozitatea şi priceperea conducerii tehnice. Specialist al promovărilor în prima ligă, după ce a reuşit o astfel de performanţă cu UMT, CFR Cluj şi Unirea Alba Iulia, Aurel Şunda a capacitat la maximum un lot valoros, dar restrâns. Ajutat de secunzii Constantin Funda şi Gică Mina, antrenorul năvodărenilor a pus accentul pe organizarea în teren, impunând o disciplină tactică de fier pentru jucători. Drept urmare, Săgeata este echipa cu cele mai puţine goluri primite din Seria I, portarul Florin Olteanu fiind învins de doar nouă ori în acest tur. „Am făcut un tur foarte bun, dacă ţinem cont şi de faptul că am început pregătirea din vară cu trei săptămâni întârziere. Am intrat în lupta pentru promovare, alături de două echipe foarte puternice, dar s-ar putea ca în retur să mai apară şi alte candidate la primele locuri, cum ar fi FC Botoşani sau Viitorul Constanţa. Indiferent de situaţie, Săgeata a făcut o figură frumoasă în prima parte a sezonului, iar echipa şi-a făcut datoria, chiar dacă nu prea am avut concurenţă pe posturi”, a declarat Şunda. Antrenorul în vârstă de 53 de ani este convins că lupta pentru promovare se va ascuţi în retur, dar este încrezător în şansele echipei sale. „Trebuie să ne întărim în toate compartimentele, administrativ, tehnic şi al jucătorilor pentru a rezista în această luptă. Am făcut o listă de trei-patru jucători, pe care sper să-i putem aduce în această iarnă. Returul va fi mult mai dificil, pentru că toate echipele vor încerca să arate că merită să joace la nivelul ligii secunde. Abia la finalul campionatul vom trage linie şi vom vedea unde suntem”, a mai spus Şunda, care a fixat reunirea lotului în perioada 10-12 ianuarie.