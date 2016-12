Săgeata se menţine pe locul 2

Aflată la a doua deplasare consecutivă din acest retur de campionat, Săgeata Năvodari s-a întors cu trei puncte de la Giurgiu, acolo unde s-a disputat meciul cu Astra II, din etapa a 18-a a Ligii a 2-a la fotbal. Scorul final a fost 3-2 (1-0) pentru Săgeata, care în urma acestui succes se menţine pe locul 2 în clasament, la patru puncte în urma liderului, Ceahlăul Piatra Neamţ, şi la două puncte în faţa Concordiei Chiajna. Eroul partidei a fost atacantul Sorin Chiţu, golgeterul echipei din Năvodari, care a marcat toate cele trei goluri ale oaspeţilor, în minutele 31, 53 (din penalty) şi 65. Pentru gazde au înscris Şanţmare (min. 61) şi R. Damian (min. 73).

„Ne-am dorit foarte mult victoria, după înfrângerea din etapa trecută, cu Dinamo II. Am venit mai montaţi ca oricând, pentru că Săgeata îşi propune să câştige fiecare partidă. În acest meci, am fost superiori adversarilor la majoritatea capitolelor. Mă bucur că jucătorii au dat dovadă de caracter”, a declarat Aurel Şunda, antrenorul principal al echipei din Năvodari. „E ruşinos ca după două meciuri pe teren propriu să nu ai nici un punct. Am sperat la un rezultat bun, dar adversarul a fost mai puternic. Echipa mea s-a bătut singură şi suferă la capitolul omogenitate”, a spus Constantin Gache, antrenor principal la Astra II, echipă la care banderola de căpitan a fost purtată de un alt constănţean, mijlocaşul Daniel Ochia. Au evoluat pentru Săgeata (antrenori Aurel Şunda şi Constantin Funda): Fl. Olteanu - Bold, Fl. Popa, Goşa, Al. Vlad - Olah, Dîlbea (29 L. Turcu), V. Apostol, Vezan (77 Gheară), Boroştean (67 Şicu) - S. Chiţu.