Săgeata şi-a luat revanşa

După ce a pierdut miercuri, la Bucureşti, scor 0-1, confruntarea cu Sportul Studenţesc, Săgeata Năvodari şi-a luat revanşa vineri în faţa “lanternei roşii” din Liga I. Într-o partidă de verificare disputată tot pe stadionul din Regie, elevii lui Aurel Şunda s-a impus cu 1-0, singurul gol fiind marcat de S. Chiţu, în min. 5, după o pasă primită de la Jianu. „Am făcut un joc bun şi, în sfârşit am reuşit să şi marcăm”, a spus antrenorul formaţiei din Năvodari. Săgeata a folosit următoarea formulă de start: Gordin - Petruş, Gheară, Fl. Popa, L. Turcu - Costachi, Boroştean, M. Gheorghe, Şicu - S. Chiţu, Jianu. Au mai jucat: Fl. Olteanu, C. Dinu, Goşa, A. Vlad, V. Apostol, Dîlbea şi Olah. Singurul jucător din lot neutilizat a fost Vezan, menajat din cauza unor dureri la piciorul drept. Meciul din Regie a încheiat cantonamentul efectuat de Săgeata la Bucureşti timp de aproape două săptămâni. „A fost un cantonament util în care băieţii s-au comportat foarte şi suntem pregătiţi pentru debutul returului. Am lucrat pe plan fizic şi tehnico-tactic, urmând ca la Năvodari să punem accentul pe finalizare”, a spus Şunda.