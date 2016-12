Săgeata şi-a pierdut cei mai valoroşi jucători

Retrogradată în liga secundă după doar un singur sezon pe prima scenă a fotbalului românesc, Săgeata Năvodari şi-a pierdut deja cei mai buni jucători. Astfel, fotbaliștii din străinătate au fost primii care au părăsit gruparea de pe litoral, fiind la final de contract. În plus, cei mai mulţi dintre componenţii lotului au apelat la clauza contractuală care le-a permis să plece liberi la alte echipe în cazul retrogradării. Drept urmare, internaţionalul de tineret Andrei Peteleu se află deja în cantonament cu Petrolul Ploieşti, Lucian Munteanu a ales nou-promovata CSMS Iaşi, iar Mihai Roman a semnat cu Pandurii Tg. Jiu.

„Este îmbucurător că jucătorii de la Săgeata sunt căutaţi de echipele importante din campionatul românesc. Acest lucru înseamnă că am avut fotbalişti de calitate, dar am avut ghinion şi am retrogradat. Din păcate, mulţi dintre jucători au avut în contracte o clauză care le dădea dreptul să plece liberi de contract în cazul retrogradării. Dacă am fi rămas în prima ligă, am fi încasat sume importante. În aceste condiţii, vom primi doar indemnizaţia de formare pentru jucătorii sub 24 de ani, dar sunt sume mici în raport cu valoarea lor de piaţă. Mai avem o mică şansă să evoluăm în prima ligă şi în sezonul viitor, dar trebuie să aşteptăm decizia în urma recursului în cazul Oţelul Galaţi - ACS Poli Timişoara”, a spus managerul general al năvodărenilor, Aurelian Băbuţan.

UN NOU LOT DE JUCĂTORI. Indiferent de eşalonul în care va evolua, Săgeata va fi prezentă la startul sezonului cu o echipă total schimbată. „Vom începe activitatea cât mai curând şi trebuie să formăm un nou lot de jucători. Ţinând cont de ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc, vom avea un buget mic, astfel că trebuie să cheltuim cu atenţie banii. În privinţa obiectivului, sper că se doreşte promovarea încă din primul an. În caz contrar, nu cred că voi rămâne la Năvodari”, a explicat Băbuţan, care aşteaptă să continue şi investiţiile în baza sportivă: „Din păcate, în ultima perioadă nu s-a mai lucrat la stadion, dar autorităţile locale mi-au promis că proiectul de la baza sportivă va continua”.