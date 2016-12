Săgeata Stejaru a câştigat a 23-a ediţie a Trofeului “Telegraf”

Trofeul “Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de acest gen din ţară rezervat veteranilor, a oferit duminică, la Sala Sporturilor din Constanţa, un spectacol total. Finala mare a ediţiei a 23-a a competiţiei a fost una disputată, cu două formaţii, Săgeata Stejaru şi Municipal Constanţa, extrem de motivate. Săgeata a deschis scorul la prima fază de atac, prin Florin Anghel, după care Municipal a întors rezultatul, conducând la pauză cu 2-1, în urma reuşitelor lui Sebi Stoianof şi Cosmin Mărginean. În repriza a doua, Stelică Slabu şi Mirel Condei au marcat golurile care au permis echipei Săgeata Stejaru să cucerească pentru a patra oară în istoria turneului preţiosul trofeu, precedentele victorii fiind consemnate în 2005, 2006 şi 2009. În finala mică, CFR Constanţa a dispus cu 3-2, după prelungiri şi lovituri de la 11 metri, de Sian Image Constanţa, surpriza actualei ediţii.

„A fost un meci greu, spectaculos, cu răsturnări de scor. Din păcate pentru noi, nu am reuşit să câştigăm. Felicit echipa Săgeata Stejaru pentru victorie”, a spus Sebi Stoianof, jucătorul formaţiei Municipal. „Turneul a fost unul extraordinar, mai ales că noi am început cu stângul, cu o înfrângere cu 0-3. Am demonstrat încă o dată spiritul şi forţa echipei Săgeata Stejaru. Le mulţumim spectatorilor şi celor care ne-au sprijinit la actuala ediţie a turneului”, a declarat Dimu Anagnoste, căpitanul echipei învingătoare, extrem de bucuros pentru victoria finală. Lotul câştigătoarei trofeului: Sorin Bobariu, Velin Jivcov şi Nicolae Raiciu - portari; Dimu Anagnoste (căpitanul echipei), Florin Săraru, Mircea Minescu, Dumitru Palade, Erol Redjibov Nedjetinov, Gioga Steriu, Enache Pilici, Rafael Dodu, Adrian Scutaru, Mirel Condei, Romeo Stancu, Stelică Slabu, Eduard Ciubotariu, Ionel Celpan şi Florin Anghel.

Rezultate - duminică, 16 martie - finala mică: CFR Constanţa - Sian Image Constanţa 3-2 (1-1, 1-1; Cristian Baltă / Iulian Cristea) - după prelungiri şi lovituri de la 7 m (au marcat la 7 m: Nicolae Rotaru, Mirel Micu / Petre Larie; au ratat la 7 m: Marinică Stanciu, Nicolae Moraru, Ştefan Ştefan / Ştefan Iordan, Gabriel Ungureanu, Iulian Cristea, Marian Murgoci); finala mare: Săgeata Stejaru - Municipal Constanţa 3-2 (1-2; Florin Anghel, Stelică Slabu, Mirel Condei / Sebi Stoianof, Cosmin Mărginean). Cele două finale au fost arbitrate de Cătălin Toader şi George Lazer.

Festivitatea de premiere a încheiat ediţia din acest an, primele trei clasate primind cupe, diplome şi premii în bani. De asemenea, organizatorii au mai acordat următoarele premii speciale - jucătorul turneului: Florin Săraru (Săgeata Stejaru); golgheterul turneului, cu 14 goluri marcate: Adrian Raftu (SNC-Bialex Valea Dacilor); cel mai vârstnic jucător al turneului: Vasile Bafană (Intersport-Millenium) - 66 de ani; premiul fair-play: echipa Intersport-Millenium (care a primit şi o lingură de lemn... specială).

Turneul a fost organizat de cotidianul “Telegraf”, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa.