Săgeata Stejaru, liderul din Seria II-a a Ligii a III-a la fotbal

Nou promovată în Liga a III-a la fotbal, Săgeata Stejaru este pînă acum revelaţia începutului de campionat! Cu trei victorii în tot atîtea etape disputate în Seria a II-a, scor 1-0 de fiecare dată, formaţia tulceană a acumulat nouă puncte şi este liderul solitar al clasamentului, după ce FCM Cîmpina a anunţat că se retrage din campionat, iar Ovidiu şi Eforie au pierdut punctele cîştigate pe teren cu prahovenii, rezultatele respective fiind anulate. Sîmbătă, la Stejaru, jucătorii antrenaţi de Sevastian Iovănescu şi Mihai Guliu au învins la limită pe CF Brăila, scor 1-0, prin golul înscris de Popliacă în min. 85. Din min. 65, oaspeţii au evoluat în zece oameni. „A fost un meci greu, cu o echipă bună, care cîştigase ambele meciuri precedente. Sînt mulţumit de victorie, dar nu şi de faptul că ratăm foarte mult! Cu Portul puteam cîştiga la patru sau cinci goluri, iar cu Brăila la şapte-opt, aşa de mult am ratat”, a declarat antrenorul principal al tulcenilor, Sevastian Iovănescu. Au evoluat pentru Săgeata: Budur - C. Sandu, C. Petre, C. Mocanu, Purică (82 R. Oprea) - Băcneanu (67 Pană) - Costache, Popliacă (87 Al. Voicu), Ad. Stoica (71 Şamata) - Ad. Pitu, Zelencz. În etapa viitoare, Săgeata Stejaru va evolua în deplasare, la Mangalia.

Clasamentul după trei etape în Seria a II a Ligii a III-a la fotbal arată astfel: 1. Săgeata Stejaru 9p (+3 la adevăr); 2. Unirea Slobozia 7p (+1); 3. FC Farul II Constanţa 6p (0); 4. CSO Ovidiu 6p/2j (+3); 5. Rapid II Bucureşti 6p (0); 6. Steaua II Bucureşti 6p (+3); 7. Portul Constanţa 6p (+3); 8. Callatis Mangalia 6p (+3); 9. CF Brăila 6p (+3); 10. Dunărea Călăraşi 4p/2j (+1); 11. CS Eforie 3p/2j (-3); 12. Rocar Bucureşti 3p (0); 13. Politehnica Galaţi 3p (0); 14. CS Năvodari 0p (-6); 15. CSM Medgidia 0p (-3); 16. Viitorul Însurăţei 0p (-3); 17. Inter Gaz Bucureşti 0p (-6). Formaţia FCM Cîmpina s-a retras din campionat şi rezultatele i-au fost anulate.