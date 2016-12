Săgeata Stejaru, pregătită pentru startul returului

MULŢUMIT DE PREGĂTIREA ECHIPEI. Antrenorul echipei Săgeata Stejaru, Aurel Şunda, s-a declarat mulţumit de modul cum au răspuns jucătorii săi în perioada de pregătire, fiind de asemenea optimist în obţinerea unui rezultat pozitiv în prima confruntare a returului. „Sâmbătă, de la ora 13.00 (n.r. - în direct la Neptun TV), debutăm oficial în acest an, pe teren propriu, cu Petrolul Ploieşti, şi ne dorim să o facem cu dreptul. Vrem să jucăm foarte bine fiecare partidă, să câştigăm fiecare joc, acesta este obiectivul nostru. Valoarea lotului ne dă încredere că putem realiza ceea ce ne propunem. Petrolul s-a întărit foarte mult, dar sunt convins că putem câştiga. Pentru promovare lupta se va da în continuare între primele şase formaţii“, a declarat Şunda.

ŞI-AU PREZENTAT ACHIZIŢIILE. Divizionara secundă Săgeata Stejaru, şi-a prezentat, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă şi pe cei trei jucători transferaţi de la echipe din Liga 1: Cătălin Vlaicu, Lucian Turcu şi Sergiu Costea. Fostul jucător de la Gloria Buzău (2007-2009) şi Astra Ploieşti (turul ediţiei 2009-2010), Cătălin Vlaicu, are 25 de ani, 1,87 m şi evoluează pe postul de fundaş central .„După conflictul pe care l-am avut cu cei de la Astra, am luat legătura cu profesorul Şunda şi am fost încântat de proiectul pe care mi l-a prezentat. La Săgeata este un lot extrem de valoros, cu mulţi jucători care au jucat în prima ligă“, a spus Vlaicu. Mijlocaşul stânga Lucian Turcu are 24 de ani, 1,76 m şi cele mai importante formaţii la care a mai jucat sunt U. Cluj, Sportul Studenţesc, FCM Tg. Mureş şi Gloria Bistriţa. „La Bistriţa nu am prea am jucat în turul campionatului şi principalul meu obiectiv la Stejaru este de a evolua cât mai mult. Nu consider că este un pas înapoi că am venit în liga a doua. Cred că Sportul Studenţesc este principala candidată la promovare, însă toate formaţiile clasate pe primele şase locuri au şanse“, considerăere Turcu. În privinţa lui Sergiu Costea, acesta are 27 ani, evoluează pe postul de mijlocaş dreapta, iar printre echipele la care a evoluat se numără U. Cluj, Gloria Bistriţa sau Unirea Alba Iulia. Are 30 de meciuri în Liga I şi 5 goluri marcate. „Putem promova, chiar dacă suntem doar la primul an în liga secundă. Principalul nostru atu este experienţa celor mai mulţi jucători de la Stejaru, dar şi faptul că avem un antrenor care este un specialist al promovărilor“, consideră Sergiu Costea.