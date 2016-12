Săgeata Stejaru, reunire cu gândul la promovare

Deşi este una dintre formaţiile pe care puţini sunt dispuşi să parieze că ar putea promova, în ciuda parcursului foarte bun din turul campioantului, Săgeata Stejaru anunţă că va încerca şi în acest an să-şi continue parcursul din prima parte şi, de ce nu, să forţeze promovarea în primul eşalon. Săgeata Stejaru s-a reunit ieri, la Stadionul “Portul“, sub comanda tehnicianului Aurel Şunda fiind prezenţi 23 de jucători. Singurele noutăţi pentru moment sunt mijlocaşul stânga Cătălin Hristean (22 de ani, venit de la Politehnica Galaţi - locul 8 în Seria I din Liga a III-a), mijlocaşul defensiv Mihnea Ivan (26 de ani, FC Cisnădie - locul 4 în Seria a VI-a din Liga a III-a) şi internaţionalul de juniori Răzvan Trandu (18 ani, mijlocaş defensiv - Fortuna Covaci, locul 17 în Seria a II-a din Liga a II-a). În plus, mijlocaşul ofensiv Enache Câju este foarte a proape de a semna o înţelegere cu echipa tulceană, după ce în prima parte a sezonului a fost împrumutat de CSM Rm. Vîlcea la Pandurii Tg. Jiu. „Vom avea acelaşi obiectiv şi în retur: să câştigăm fiecare partidă chiar dacă obiectivul stabilit la începutul campionatului a fost locul 1-10. Cred că pentru primele două locuri se vor lupta echipele clasate în acest moment pe primele nouă poziţii. Două succese te pot duce în faţă, în timp ce două înfrângeri sau două remize te pot scoate din luptă“, a declarat antrenorul principal Aurel Şunda. „Cele mai multe antrenamente le vom face de acum încolo pe terenul Portul. Dacă vom promova, vom încerca să jucăm tot pe terenul Farul, poate în cuplaj. Oricum, noi avem în proiect construirea unui stadion de 7000 locuri la Stejaru, care va fi dotat cu instalaţie de nocturnă şi tot ceea ce este necesar pentru a fi olologat pentru Liga I“, a afirmat preşedintele Mihai Terzi. A fost stabilit şi singurul cantonament din străinătate al echipei, acesta urmând să aibă loc în perioada 2-14 februarie, în Antalya, când se vor disputa şi şase jocuri amicale. Ultimele două partide de verificare înaintea primei etape a returului vor avea loc pe 17 şi 20 februarie. Lotul prezent la reunire: Fl. Olteanu, Mutu, Ariton - portari; Bold, Aldana, Goşa, Gheară, Vlad - fundaşi; Mavrichi, Şicu, Gheorghiţă, Oprea, Paleacu, Dicu, Dobrea, Şamata, Hristean, Ivan, Trandu - mijlocaşi; Ciobanu, Jianu, Chiţu, Leonardo - atacanţi.