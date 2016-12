Săgeata Stejaru, scorul turneului la Trofeul „Telegraf”

Duminică, în duelurile din etapa a patra a Grupelor A, B și C din turneul principal, am notat victoriile favoritelor Sian Image Constanța, Old Boys Năvodari, Săgeata Stejaru, CFR Constanța, ACS Performer Constanța și FC Constanța Marina, dar și două remize. Rezultatele de egalitate înregistrate în întâlnirile Athletic Club 1973 Constanța - Inter Năvodari și Macedonia Ovidiu - Store Constanța demonstrează echilibrul existent în Grupele B și C, în care lupta pentru calificarea în sferturile de finală ale competiției este departe de a fi încheiată, lucru valabil și pentru Grupa A.

În Grupa B, Săgeata Stejaru a reușit cel mai mare scor de până acum al turneului, 8-0 cu Sparta Techirghiol, după ce la pauză tabela de marcaj a arătat 2-0, iar Cariocas a obținut un succes extrem de important în disputa cu echipa Club 29, în Grupa A.

Sponsorul tehnic al echipei Telegraf și al turneului este firma de echipament sportiv SC Evelyn Sport SRL (contact: 0727.056.562 - Cristian Daniel).

Trofeul „Telegraf” este organizat de cotidianul „Telegraf”, în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal Constanța și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța.

REZULTATELE ȘI AUTORII GOLURILOR

DUMINICĂ, 24 IANUARIE

Sian Image Constanța - Ancora Mangalia 5-2 (Adrian Ungureanu, Alexandru Ighi, Constantin Dumbravă, Petrică Deca, Marian Murgoci / Dan Măican, Marcel Bargan) - Gr. A

Old Boys Năvodari - VDT Construct 2003 Constanța 3-0 (Cristian Crecan 3) - Gr. C

Athletic Club 1973 Constanța - Inter Năvodari 3-3 (Adrian Pitu, Ciprian Bugeac, Marian Gherghescu / Nicolae Tudorici, Constantin Borza, Valentin Gânju) - Gr. C

Macedonia Ovidiu - Store Constanța 2-2 (Sergiu Dargate, Daniel Ochia / Marinică Stanciu 2) - Gr. B

Săgeata Stejaru - Sparta Techirghiol 8-0 (Gigi Blacioti 3, Florin Săraru 2, Enache Pilici, Florin Anghel, Mihai Mihalache) - Gr. B

Club 29 Constanța - Cariocas Constanța 2-3 (Cristian Poşircă, Bogdan Ciocănel / George Pitu I, Ciprian Bobe, Iancu Pripoi) - Gr. A

CFR Constanța - CS Agigea 8-2 (Ionuţ Pană 4, Cristian Arău 2, Mihai Guliu, Ştefan Ştefan / Gabriel Chelariu, Daniel Niţă) - Gr. B

ACS Performer Constanța - Perla Murfatlar 3-1 (Gabriel Dobre, Marian Popa, Raj Cărăuleanu / Ionuţ Lefter) - Gr. A

Municipal Constanța - FC Constanța Marina 1-4 (Sorin Mocanu / Cătălin Agafiţei, Cristian Şchiopu, Ştefan Ciobanu, Sorin Ţeican) - Gr. C

