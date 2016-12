Săgeata Stejaru și Macedonia Ovidiu vor lupta pentru o clasare pe podium

Sâmbătă, la Sala Sporturilor din Constanța, se va încheia a 24-a ediție a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cea mai veche competiţie de acest gen din ţară rezervată veteranilor. În turneul principal, de la ora 17.00, în finala mică, se vor înfrunta echipele Săgeata Stejaru, învingătoarea de anul trecut, și Macedonia Ovidiu, revelația actualei ediții. Câștigătoarea trofeului în 2005, 2006, 2009 și 2014, Săgeata va avea ca adversară o echipă ajunsă în premieră în careul de ași, astfel că, în lupta pentru ocuparea locului al treilea, Săgeata pornește cu prima șansă, dar Macedonia va evolua din postura formației care nu are ce pierde. Se vor afla față în față două câștigătoare de grupă, Săgeata - locul 1 în Grupa C și Macedonia - locul 1 în Grupa E, rezultatele înregistrate de cele două echipe în acest an la Trofeul “Telegraf” fiind următoarele - SĂGEATA: 3-3 cu Victoria Cumpăna, 6-0 cu Farul Tuzla, 8-4 cu Liga Ofițerilor și 9-2 cu Obelisc Costinești - în grupă, 5-3 cu Inter Năvodari - în optimi, 5-3 cu AS Cariocas - în sferturi și 1-3 cu AS Performer - în semifinale; MACEDONIA: 2-0 cu Vulturii Cazino, 2-3 cu CS Agigea, 6-4 cu Portul și 5-0 cu Store - în grupă, 3-0 (la „masa verde”) cu Victoria Cumpăna - în optimi, 3-2 (la loviturile de departajare) cu Portul - în sferturi și 0-2 cu Muncipal-CFR - în semifinale.

Tot sâmbătă, de la ora 17.45, AS Performer Constanța și Municipal-CFR Constanța se vor întâlni în finala mare. Cele două partide, precum și festivitatea de premiere vor putea fi urmărite în transmisiune directă la Neptun TV.

Turneul este organizat de cotidianul „Telegraf”, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa.