Săgeata strânge rândurile pentru derby

Confruntată cu probleme financiare, Săgeata Năvodari a ţinut steagul sus şi a făcut un tur de campionat bun, aflându-se pe ultima treaptă a podiumului Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal cu o etapă înaintea finalului primei părţi a sezonului. Mai mult, gruparea de pe litoral are o şansă mare să se apropie de liderul Viitorul Constanţa, dacă va obţine victoria în meciul direct, programat sâmbătă, de la ora 11.00, în etapa a 15-a, pe teren propriu. Misiunea gazdelor nu se anunţă însă deloc uşoară, mai ales că năvodărenii s-au confruntat cu probleme la partidele desfăşurate în faţa propriilor suporteri, obţinând mai multe puncte din deplasare.

„O să fie un meci de luptă, pentru că întâlnim liderul, dar trebuie să luăm cele trei puncte. După ce am pierdut la Bacău, în etapa trecută, nu mai putem încheia turul pe prima poziţie, dar vrem să rămânem aproape de contracandidatele în lupta pentru promovare. Nu ne va fi uşor, mai ales că este o atmosferă tensionată din cauza problemelor financiare, care durează încă de la începutul campionatului. Cum am jucat pînă acum, trebuie să ne concentrăm la un ultimul meci oficial al acestui an şi să ieşim de pe teren cu capul sus. Important este să câştigăm, iar apoi vom vedea ce se va întâmpla în iarnă. Sper ca şi conducerea să facă un efort, pentru că ar fi păcat de această echipă. Avem un lot bun şi putem promova în prima ligă. Am demonstrat şi în sezonul trecut, şi în acest tur de campionat, că avem forţa să fim în fruntea clasamentului”, a spus golgeterul Sorin Chiţu, care nu ştie prea multe despre adversarii de sâmbătă: „Nu i-am văzut în acest campionat şi nu-i cunosc prea bine, dar, dacă sunt pe primul loc, înseamnă că au valoare”. Atacantul în vârstă de 30 de ani a stabilit un nou record personal, marcând de 11 ori în tur, cu unul mai mult faţă de prima parte a campionatului trecut. „Mi-aş dori să marchez şi sâmbătă, dar mă gândesc în primul rând să-mi fac treaba pe teren şi să-mi ajut echipa. Este un derby şi ne dorim să jucăm cât mai bine”, a adăugat Chiţu.