Săgeata ţinteşte al patrulea succes consecutiv

Intrată în lupta pentru promovare după debutul perfect de retur, Săgeata Năvodari are un examen important sâmbătă, de la ora 11.00, când va da piept, în deplasare, cu Unirea Slobozia, în etapa a 19-a a Ligii a II-a la fotbal. În cazul unui succes, năvodărenii îşi întăresc poziţia fruntaşă în clasamentul Seriei 1 şi confirmă pretenţiile la accederea în prima ligă. „Slobozia este o nucă tare, dar nu ne sperie acest lucru. Am văzut ultimul meci al ialomiţenilor pe teren propriu, când au învins liderul din acel moment, CF Brăila, şi ştiu la ce să ne aşteptăm. Au jucat foarte bine, dar noi putem să jucăm şi mai bine. Nu ar fi rău nici un egal, dar mergem doar cu gândul la victorie. Din păcate, va lipsi Coconaşu, dar revine căpitanul Florin Popa, după o etapă de suspendare”, a spus antrenorul Constantin Gache. Tehnicianul grupării de pe litoral este convins că lupta pentru primele două poziţii, care duc în Liga 1, va fi extrem de dură şi se va da până în ultima etapă. „Primele opt clasate se luptă pentru promovare. Dacă vom învinge la Slobozia, cred că vom scoate însă Unirea din această cursă. Noi am început bine, cu punctaj maxim în primele trei etape, dar totul este posibil. Dacă ieşim bine din următoarele două jocuri, vom face un pas important, mai ales că urmează o pauză de două săptămâni în care vom avea timp să mai punem la punct jocul echipei”, a adăugat Gache.