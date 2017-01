Săgeata va juca pentru trei puncte la Galaţi

Cu şase etape înaintea finalului de sezon, Săgeata Năvodari se află pe loc retrogradabil în clasamentul Ligii 1 la fotbal şi luptă cu disperare pentru a-şi asigura prezenţa în prima ligă şi în campionatul viitor. Echipa pregătită de Cătălin Anghel se află la doar două puncte de prima poziţie care aduce salvarea de la retrogradare şi are nevoie de o serie de rezultate pozitive pentru a urca în ierarhia internă. Prima şansă o are mâine, de la ora 16.30, când va evolua în fieful unei alte formaţii din zona “fierbinte”, Oţelul Galaţi, în etapa a 29-a. „Este un derby în compania unei formaţii care încearcă să se salveze de la retrogradare. Oţelul este o echipă de tradiţie în fotbalul românesc, dar în acest moment nu contează decât cele trei puncte şi va fi un meci „care pe care“. Avem nevoie de puncte ca de aer şi am încredere că putem învinge. Mergem la Galaţi cu gândul la victorie, dar este foarte clar, în primul rând, că nu trebuie să pierdem acest joc. Trebuie să fim pragmatici şi să arătăm ca o echipă de luptători”, a spus antrenorul Cătălin Anghel. „Va fi un meci dificil, dar suntem pregătiţi să câştigăm. Sunt sigur că ne vom salva de la retrogradare”, a adăugat fundaşul David Lopez.

FĂRĂ CALCULE PE FINAL Năvodărenii sunt convinşi că lupta pentru evitarea retrogradării se va da până în ultima etapă. „Poţi să-ţi fixezi un obiectiv, dar calculele pe care le-am făcut în ultimele etape nu prea ne-au ieşit. Pot spune că, dacă vom învinge la Galaţi şi ne vom impune pe teren propriu cu Ceahlăul şi Concordia, ne vom salva, dar sunt convins că vor fi meciuri mai dificile decât cele cu Pandurii, Steaua sau Petrolul, pentru că întâlnim echipe care pot ajunge în zona retrogradării în cazul unor rezultate nefavorabile. Am arătat că putem ţine piept oricărei echipe din prima ligă şi am putea scoate puncte şi în partidele cu formaţii din prima parte a clasamentului. Totul depinde doar de noi”, a explicat antrenorul Cătălin Anghel. Gruparea de pe litoral ar putea fi ajutată şi de situaţia cu care se confruntă FC Vaslui, moldovenii fiind ameninţaţi cu retrogradarea din cauza problemelor financiare. „Cine spune că nu-l interesează situaţia vasluienilor minte. Orice lucru care te ajută să eviţi retrogradarea este binevenit, dar mai important este ceea ce facem noi pe teren şi cred că am arătat că merităm să rămânem în prima ligă”, a recunoscut tehnicianul de la Săgeata.

PRIMUL MECI DIN ETAPA A 29-A Programul partidelor - vineri: Ceahlăul Piatra Neamţ - Gaz Metan Mediaş (ora 19.00, Digi Sport 1); sâmbătă: Oţelul Galaţi - Săgeata Năvodari (ora 16.30, Digi Sport 1), U. Cluj - FC Vaslui (ora 18.45, Digi Sport 1); duminică: Astra Giurgiu - CFR Cluj (ora 14.00, Antena 1 şi Dolce Sport 1), Pandurii Tg. Jiu - ACS Poli Timişoara (ora 17.00, Digi Sport 1), Concordia Chiajna - Dinamo Bucureşti (ora 19.30, Digi Sport 1); luni: Corona Braşov - FC Viitorul (ora 18.30, Digi Sport 1), Steaua Bucureşti - FC Braşov (ora 20.00, Dolce Sport 1), Petrolul Ploieşti - FC Botoşani (ora 21.00, Digi Sport 1).

Clasament: 1. STEAUA 65p, 2. Astra 56p, 3. Petrolul 55p, 4. Dinamo 49p, 5. FC Vaslui 48p, 6. Pandurii 42p, 7. CFR 41p, 8. FC Botoşani 38p, 9. Concordia 34p, 10. Gaz Metan 33p (golaveraj: 28-32), 11. Ceahlăul 33p (22-28), 12. U. Cluj 33p (26-41), 13. ACS Poli 31p (22-32), 14. Oţelul 31p (31-44), 15. FC Braşov 30p, 16. SĂGEATA 29p, 17. FC VIITORUL 27p, 18. Corona 14p.