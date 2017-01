Săgeata, victorie în faţa Farului

Două dintre formaţiile cu pretenţii la locurile fruntaşe în Seria 1 a Ligii a II-a la fotbal, Săgeata Năvodari şi FC Farul Constanţa, s-a întâlnit, sâmbătă, într-o partidă de verificare disputată pe stadionul “Flacăra” din Năvodari. Cu formule de echipe mult schimbate faţă de sezonul trecut, cele două combatante au oferit un spectacol agreabil, încheiat cu victoria gazdelor, scor 2-1 (Vezan 1-pen., D. Zaharia 27 / R. Neagoe 24-pen). Debutul întâlnirii a fost unul furtunos, năvodărenii obţinând o lovitură de pedeapsă în primul minut, după un fault comis asupra ivorianului Diaby, iar Vezan a executat perfect şi a deschis scorul. Egalarea s-a restabilit în min. 12, când FC Farul a primit o lovitură de pedeapsă, în urma intervenţiei neregulamentare a lui Apostol asupra lui Andrei Neagoe, iar Robert Neagoe a transformat fără probleme de la punctul cu var. Năvodărenii au revenit la conducere în min. 27, Dorel Zaharia finalizând un contraatac rapid, cu un şut pe lângă Curcă. Gazdele au continuat să domine până la pauză, fără efecte pe tabela de marcaj, iar în repriza secundă FC Farul a căutat egalarea, cea mai mare ocazie aparţinându-i lui Gheară, a cărui lovitură de cap a nimerit transversala.

Au evoluat - Săgeata (antrenor Aurel Şunda): Viciu - Goşa (85 Bold), Fl. Popa (87 Muşuroaia), Sg. Bar (85 Tudorache), L. Rusu (82 Soldat) - Diaby (79 Sabrin), V. Apostol (70 Vîrtic), Vezan (46 Pleniceanu), Tigoianu (61 Jianu) - B. Oprea (79 R. Mendy, 87 Muscă), D. Zaharia (70 Pekarov); FC Farul (antrenor Ion Barbu): G. Curcă - Niţescu (46 Michele), Gheară, V. Sandu (46 Stegaru), I. Olteanu (68 Sascău) - D. Popa (29 Nicola, 60 Ivanovici), R. Neagoe, Enghin (46 Ghenciu), A. Neagoe - S. Chiţu (46 Stoianof), M. Matei (89 Al. Paraschiv).

La finalul partidei, Aurel Şunda s-a declarat mulţumit de evoluţia echipei sale, în timp ce Ion Barbu şi-a criticat elevii. „A fost un joc bun, în care ne-am atins scopul, iar rezultatul este mulţumitor. Ne-am creat mai multe ocazii de a marca decât adversarul, am avut posesie superioară şi jucătorii şi-au făcut datoria pe teren. M-am edificat şi asupra unor jucători care nu vor mai face parte din lotul pentru sezonul următor. Am spus mereu că selecţia la Săgeata este continuă”, a avertizat tehnicianul năvodărean. „Am făcut două reprize total distincte. Prima, de care sunt total nemulţumit, iar a doua, în care am reuşit să jucăm bine în unele momente. Este ultimul joc amical în care folosim atât de mulţi jucători. Pe viitor, vom încerca să utilizăm o formulă de echipă apropiată de cea pe care intenţionez să o utilizez şi în campionat”, a spus Ion Barbu. Săgeata va disputa următorul amical miercuri, de la ora 11.00, în fieful celor de la Delta Tulcea, în timp ce FC Farul va evolua în aceeaşi zi în compania nou-promovatei Unirea Slobozia, locul de disputare urmând să fie decis mâine.