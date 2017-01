Săgeata visează la un succes în Gruia

După o serie de patru eşecuri consecutive, Săgeata Năvodari va încheia turul campionatului Ligii 1 la fotbal cu o deplasare extrem de dificilă, urmând să dea piept luni, de la ora 18.30 (în direct la Digi Sport 1), cu CFR Cluj. Chiar dacă gazdele pleacă din postura de mari favorite, năvodărenii speră să profite de perioada mai slabă prin care trece echipa pregătită de Petre Grigoraş şi să dea lovitura în Gruia. „Am speranţa că vom face un meci bun, mai ales că jucătorii sunt încrezători în şansele lor, şi mizez pe ambiţia lor de a demonstra că parcursul din ultimele etape a fost un accident. Dacă ne uităm la situaţia din clasament, mulţi ar spune că ar fi bun şi un egal, dar eu îmi doresc să câştigăm. Din punct de vedere al moralului, avem nevoie de această victorie şi, chiar dacă obiectivul este salvarea de la retrogradare, cred că aceşti jucători pot mai mult”, a spus antrenorul secund Gabi Manu. Tehnicianul Săgeţii este convins că, în ciuda seriei fără victorii înregistrate de clujeni, elevii lui Petre Grigoraş se numără printre formaţiile de top din întrecerea internă. „Va fi o partidă dificilă, chiar dacă CFR Cluj trece printr-o perioadă mai slabă. Întâlnim o echipă foarte bună, cu jucători valoroşi şi experimentaţi. Va lipsi căpitanul Cadu, suspendat, dar clujenii au înlocuitori pe măsură. În ciuda parcursului mai puţin fericit din ultima perioadă, este o echipă capabilă de orice, mai ales pe teren propriu. În plus, au un antrenor bun, care, dacă va avea continuitate pe banca tehnică, sunt convins că va obţine rezultate pozitive. Au pierdut o bătălie în ultima etapă, dar campionatul este lung şi se poate întâmpla orice”, a explicat Manu. Pentru meciul de luni, Săgeata nu se va putea baza pe serviciile fundaşului Ioan Mera, suspendat două etape după cartonaşul roşu primit în ultima etapă, în meciul cu Dinamo Bucureşti.

FIU CONTRA TATĂ Partida de la Cluj-Napoca va prilejui şi un duel inedit între mijlocaşul de la Săgeata, Alexandru Grigoraş, şi tatăl său, Petre Grigoraş, antrenorul gazdelor. „Nu ştiu dacă va fi un meci special, dar, cu siguranţă, va fi diferit de celelalte, pentru că mă confrunt cu echipa tatălui meu. Am mai fost adversari o singură dată şi atunci a câştigat tata şi vreau să-mi iau revanşa. Am vorbit cu el zilele acestea, dar este o relaţie de familie şi ştim să o separăm de cea profesională. De altfel, am şi lucrat împreună la Tg. Jiu şi am ştiut să gestionăm această situaţie”, a declarat Alexandru Grigoraş. Jucătorul năvodărean s-a ferit să comenteze situaţia financiară dificilă prin care trece gruparea de pe litoral, ţinând cont că jucătorii nu au mai fost plătiţi de două luni şi jumătate. „Datoria conducerii este să rezolve problemele administrative, iar a noastră - să jucăm”, a adăugat Grigoraş.