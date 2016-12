Săgeata vrea să dea lovitura la Piatra Neamţ

După un parcurs peste aşteptări în acest debut de sezon, Săgeata Năvodari are şansa de a reveni în fotoliul de lider al Seriei I dacă va învinge, în deplasare, pe Ceahlăul Piatra Neamţ, în derby-ul programat vineri, de la ora 16.30, în etapa a 12-a a Ligii a II-a. Chiar dacă gazdele pleacă din postura de mari favorite, năvodărenii sunt convinşi că pot produce o mare surpriză sub Pietricica. „Jucăm împotriva liderului, o echipă neînvinsă în acest sezon, care şi-a păstrat mulţi jucători din sezonul trecut, când evolua în prima ligă. Am mare încredere în jucătorii mei şi sper să facem un joc bun, pentru a obţine un rezultat pe măsură, iar Ceahlăul să înregistreze prima înfrângere. Mă bazez pe faptul că reuşim să înscriem multe goluri, dar, în acelaşi timp, avem cea mai bună defensivă din Seria I. Vom întâlni cel mai bun atac, dar sper să reuşim să-l blocăm. Avem un stil propriu, chiar dacă ne adaptăm şi în funcţie de adversar. Echipa este omogenă, jucătorii se cunosc bine între ei şi au valoare, însă trebuie să o arate pe teren. Mă bucur că nu avem absenţi, pentru că astfel se crează concurenţă pe posturi”, a declarat antrenorul Aurel Şunda, care a analizat şi duelul la promovare dintre cele două echipe: „La infrastructură, Ceahlăul ar fi câştigat cu 4-0. Din fericire, nu joacă infrastructura, dar are rolul ei în viaţa unui club. La noi se lucrează deja la terenul II, dar vine iarna şi avem nevoie de unul sintetic. Din primăvară, vor începe lucrările şi la infrastructura de la complexul sportiv din Năvodari. În funcţie de locul ocupat în clasament la finalul turului şi de culoarul pe care-l vom avea în lupta pentru locurile fruntaşe ne vom stabili şi strategia. Avem deja în vedere câţiva jucători”. Nici jucătorii nu se tem de duelul cu nemţenii, chiar dacă sunt conştienţi că nu vor fi întâmpinaţi cu flori la Piatra Neamţ. „Întâlnim o echipă cu multă experienţă, care a jucat în sezonul trecut în Liga I, dar sper să ne facem jocul şi să ne întoarcem de la Piatra Neamţ cu un punct sau chiar cu trei. Mergem sub Pietricica doar cu gândul la victorie, însă ne-ar conveni şi un egal, pentru că ar reprezenta un punct câştigat în fieful liderului. Un succes ne-ar transforma într-o candidată importantă la promovare şi ne-ar distanţa faţă de principalele urmăritoare. Nu mă tem că gazdele ne vor lua mai tare, pentru că este un joc bărbătesc şi suntem pregătiţi pentru orice. Nu ne interesează arbitrajul. Noi mergem la Piatra Neamţ să jucăm fotbal”, a spus atacantul Marius Jianu, care aşteaptă şi o mână de ajutor din partea Viitorului Constanţa: „Important este să ne ajutăm singuri, prin rezultate, dar va fi cu atât mai bine dacă cei de la Chiajna se vor împiedica la Ovidiu”.