Săgeata vrea să debuteze cu dreptul

Neînvinsă în meciurile amicale disputate în această iarnă, Săgeata Năvodari aşteaptă cu nerăbdare reluarea Ligii 1 la fotbal, mai ales că şi-a stabilit un obiectiv îndrăzneţ: o clasare în primele 12 locuri. Primul examen pentru echipa pregătită de Cătălin Anghel este programat mâine, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1), când Săgeata va întâlni la Constanţa, pe stadionul “Farul”, una dintre contracandidatele în lupta pentru menţinerea în prima ligă, FC Botoşani, în etapa a 20-a. Năvodărenii şi-au propus să-i ofere un debut fericit noului tehnician al grupării de pe litoral şi să obţină trei puncte.

„Primul meci este şi cel mai important şi orice echipă vrea să înceapă cu dreptul. FC Botoşani a fost, în startul campionatului, o echipă-surpriză şi sunt convins că ne va da o replică foarte bună. Are un antrenor care organizează jocul foarte bine, aduce multă disciplină şi nu ne va fi deloc uşor. Sper că vom şti să desfacem apărarea adversă, să avem ocazii şi să reuşim să marcăm. Avem un grup foarte bun şi unit, dar avem nevoie de cele trei puncte pentru a prinde mai multă încredere şi ca să urcăm în clasament. Trebuie să ne folosim toate atuurile, să fie o mobilizare extraordinară, să jucăm cu mintea şi să menţinem acelaşi nivel pe tot parcursul partidei”, a spus Cătălin Anghel. „Este un meci extrem de important, pentru că ne dorim să reîncepem campionatul cu o victorie. FC Botoşani este o echipă bună, cu jucători valoroşi, dar nu ne permitem să pierdem nici măcar un punct. Faţă de prima parte a campionatului, avem o echipă mai ofensivă şi un alt stil de joc. Drept dovadă, în meciurile amicale am înscris mai mult, dar am şi primit mai puţine goluri”, a adăugat fundaşul central Lucian Munteanu.