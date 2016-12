Săgeata vrea să debuteze în retur cu o victorie

Sâmbătă începe returul Ligii a II-a la fotbal, iar Săgeata Năvodari va evolua pe teren propriu în această etapă cu numărul 16, contra lui Dinamo II Bucureşti. Meciul este programat pe stadionul “Flacăra” din Năvodari, de la ora 11.00, şi are ca favorită formaţia gazdă, care întâlneşte echipa de pe locul 11 al clasamentului, antepenultimul. „Este primul nostru meci după o lungă perioadă de pregătire. Aşteptăm de mult să reînceapă campionatul, pentru că e altceva când joci un meci oficial, un meci puncte. Este un meci greu, pentru că Dinamo II este o echipă care poate pune probleme oricărui adversar”, a declarat atacantul Cristian Pantelie, venit în această iarnă de la Delta Tulcea, dar indisponibil pentru acest prim meci din retur, din cauza unei accidentări. „Jucăm cu Dinamo II, care este antepenultima în clasament, iar problema noastră, a antrenorilor, este să-i motivăm pe jucători înaintea unor astfel de meciuri, contra unor adversari cotaţi mai slab. La partidele cu Tulcea sau cu Botoşaniul se motivează ei singuri! Astfel de meciuri ni le facem noi grele sau uşoare, în funcţie de cum abordăm jocul. Dacă-l vom aborda cu seriozitate şi dorinţă de victorie, în mod normal trebuie să câştigăm. Dar în niciun caz nu este câştigat dinainte, aşa că trebuie să fim foarte atenţi”, a spus antrenorul principal Constantin Gache. Tehnicianul constănţean, venit şi el de la Tulcea în această iarnă, în locul lui Aurel Şunda, spune că echipa sa mai are nevoie de timp pentru a atinge nivelul optim de joc. „Deocamdată nu sunt mulţumit de nivelul la care este echipa, când mai sunt două zile până la primul meci oficial, dar asta nu a ţinut numai de mine sau de jucători. Unii jucători au venit foarte târziu la echipă, pe alţii nu am reuşit să-i transferăm. Am fi dorit să mai întărim lotul, dar atât s-a putut. Din păcate, nu am avut destul timp să ne omogenizăm şi să lucrăm la relaţiile de joc, tocmai pentru că lotul s-a completat pe parcurs. Cred că două-trei meciuri de acum încolo vor fi ceva probleme din cauza lipsei de omogenitate”, a afirmat Gache la conferinţa de presă organizată joi.

11 JUCĂTORI NOI LA NĂVODARI. Săgeata a reuşit o campanie fructuoasă de transferări, reuşind să aducă la Năvodari câţiva jucători cu experienţa eşalonului secund. Iată lotul pe care se vor baza în returul acestui campionat antrenorii Constantin Gache, Gică Butoiu, Mihai Guliu şi Gică Mina: Vlad Gordin, Adrian Viciu, Claudiu Puia (sosit de la FC Vaslui) - portari; Gheorghe Goşa, Sergiu Bar, Florin Popa, Ionuţ Filip (Delta Tulcea), Samuel Feraru (Parma Primavera), Florin Aniţoiu (ACS Poli Timişoara), Valentin Creţu (Beroe Stara Zagora, Bulgaria), Florin Nazîru (Viitorul Constanţa) - fundaşi; Valentin Apostol, Ovidiu Vezan, Alassane Diaby, Ciprian Cazan, Cristian Coconaşu (Delta Tulcea), Marius Ologu (CS Turnu Severin), Andrei Bozeşan (Gaz Metan Mediaş), Dumitru Bangheorghe (Eolica Dobrogea) - mijlocaşi; Marius Tigoianu, Dorel Zaharia, Vasile Şicu, Cristian Pantelie (Delta Tulcea) - atacanţi. În această iarnă, de la Săgeata au plecat Florin Olteanu, Alexandru Pleniceanu, Ilie Muşuroaia, Bogdan Oprea, Marius Jianu, Marco Muscă, Florentin Tudorache, Liviu Rusu, Ştefan Soldat şi Roberto Dumitru.