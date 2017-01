Săgeata vrea trei puncte în Crâng

După ce a ratat şansa de a trece în fruntea clasamentului Ligii a II-a la fotbal, fiind învinsă în derby-ul cu Delta Tulcea, Săgeata Năvodari încearcă să revină pe un loc promovabil printr-o victorie în partida cu Gloria Buzău, programată sâmbătă, de la ora 11.00, în deplasare, în etapa a 10-a. „Trebuie să spălăm ruşinea din etapa trecută. Poate că la prima vedere pare un meci uşor, pentru că gazdele sunt în subsolul clasamentului, dar nu va fi aşa. Gloria Buzău este o echipă de tradiţie, care joacă bine pe teren propriu şi băieţii trebuie să-şi trateze adversarii cu multă atenţie şi concentrare. Sunt trei puncte importante, care ne-ar prinde bine în lupta pentru primele locuri. Este un moment mai dificil şi nu trebuie să pierdem contactul cu plutonul”, a avertizat antrenorul Constantin Gache. „Am pierdut un meci, dar campionatul este lung, iar promovarea se joacă. Seria este foarte echilibrată, diferenţa de puncte este mică, iar două victorii consecutive te urcă mult în clasament. În aceste condiţii, nu contează prea mult poziţia din clasament înaintea meciurilor. De exemplu, Brăila ne-a eliminat din Cupa României, iar după o săptămână am învins-o la un scor detaşat, la care nici măcar nu ne gândeam. Cred că Delta Tulcea îşi doreşte cel mai mult să promoveze, motiv pentru care şi-a luat măsuri din toate punctele de vedere. Bravo lor! Dacă au dorinţa şi puterea financiară, aşa se face în lupta pentru promovare. Am văzut echipa din Buzău în partida jucată la Viitorul. Mi-a plăcut şi cred că ar fi meritat să câştige. Va fi un meci dificil, dar sper să câştigăm”, a completat fundaşul Gheorghe Goşa.