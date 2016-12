Săgeata vrea trei puncte în Ştefan cel Mare

Aflată într-o luptă încinsă pentru evitarea retrogradării, Săgeata Năvodari are parte de un final de campionat fierbinte în Liga 1 la fotbal, fiind obligată să obţină cel puţin patru puncte în ultimele două etape pentru a putea spera la menţinerea în primul eşalon. În aceste condiţii, năvodărenii şi-au propus să producă surpriza şi să câştige în fieful lui Dinamo Bucureşti, în partida programată mâine, de la ora 19.30, în etapa a 33-a.

„Este clar că avem nevoie de cele trei puncte. Chiar dacă întâlnim o echipă de tradiţie din fotbalul românesc, avem şansa noastră, credem în ea şi ne batem până la capăt. Important este să nu pierdem, dar pentru a reuşi acest lucru suntem obligaţi să punem probleme adversarilor. În meciul cu Astra Giurgiu nu am făcut acest lucru şi am păţit-o”, a spus antrenorul Cătălin Anghel. „Mergem la Dinamo să câştigăm. Dacă marcăm, sunt sigur că nu vom pierde. De altfel, cu excepţia meciurilor cu Steaua şi Petrolul, de fiecare dată când am marcat primii am obţinut cel puţin un punct. Nu s-a întâmplat niciodată să fie şapte-opt echipe implicate în lupta pentru evitarea retrogradării, cu două etape înainte de final. Contracandidatele noastre se întâlnesc în meciuri directe, astfel că, dacă vom învinge în Ştefan cel Mare, se va vedea în clasament”, a adăugat atacantul Viorel Dinu. Optimismul este dat şi de parcursul bun al grupării de pe litoral în partidele disputate în deplasare în acest an, când elevii lui Cătălin Anghel au pierdut o singură dată. „Săgeata joacă numai în deplasare, iar acasă jucăm doar pe hârtie. Dar nici nu mai contează acest lucru, pentru că ne aşteaptă două meciuri extrem de importante”, a explicat tehnicianul năvodărenilor.

CONCENTRAŢI PE PROPRIUL JOC Soarta năvodărenilor depinde şi de jocul rezultatelor, mai ales că în ultimele runde s-au înregistrat multe rezultate curioase, contracandidatele din zona retrogradării învingând echipe mult mai bine cotate. „Nu trebuie să ne intereseze celelalte rezultate. Din păcate, şi când câştigăm stăm mai rău în clasament, pentru că şi contracandidatele noastre câştigă. Sigur, dacă Dinamo ar fi câştigat la Mediaş, poate ar fi fost mai relaxată, dar sunt convins că ar fi jucat la fel, astfel că rezultatul din etapa trecută nu schimbă lucrurile prea mult. Avem nevoie de caracter şi sacrificiu, mai ales că am demonstrat că ne putem concentra în partidele cu miză mare”, a declarat Cătălin Anghel, care nu a vrut să comenteze zvonurile privind jocurile de culise ale contracandidatelor: „Noi nu vorbim despre ceea ce se întâmplă, despre toate aceste scandaluri, ci ne vedem doar de joc şi încercăm să ne îndeplinim obiectivul. Mă aştept la orice şi nicio hotărâre nu mă va surprinde. Cel mai frumos ar fi ca Săgeata să rămână în prima ligă, indiferent de modul în care se va întâmpla acest lucru, dar noi trebuie să ne realizăm obiectivul doar pe criterii sportive. Nu avem nicio siguranţă în privinţa unor decizii favorabile nouă şi, de aceea, avem nevoie să încheiem campionatul mai sus de locul 15”.