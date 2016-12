Saint Patrick’s Day prin pub-urile constănţene

Irlanda şi comunităţile irlandeze de pretutindeni comemorează, de peste 200 de ani, moartea Sfântului Patrick, pe 17 martie, dată care a devenit, în timp, Ziua Naţională a acestei ţări. În prezent, Sfântul Patrick se sărbătoreşte cu parade, petreceri şi mai ales… oameni îmbrăcaţi în verde, care beau multă bere.

În Constanţa, în această sâmbătă, au loc o serie de evenimente în trei pub-uri din oraş. Petrecerile din cadrul evenimentului „Friendliest Day of the Year” vor avea loc în: Arthur Pub, Ugly Pub şi Café Café. Toţi cei prezenţi se pot bucura din plin de bere irlandeză autentică şi vor putea câştiga unul dintre sutele de premii pregătite de organizatori. Un producător de bere brună, arhicunoscut pe plan mondial, se află în spatele evenimentului „Friendliest Day of the Year”, ce se desfăşoară anual în perioada 14 - 17 martie, în numeroase pub-uri irlandeze din diferite ţări ale lumii. Bucureşti şi Constanţa sunt două oraşe cu mai multe astfel de localuri cu specific „irish”, în care petrecăreţii marchează „Saint Patrick’s Day”, printr-o atmosferă cu muzică irlandeză, dansuri şi mai ales... bere. Alte milioane de pahare cu această băutură, în majoritate de producţie irlandeză, sunt ciocnite în cadrul petrecerilor şi paradelor stradale, ce au ca simboluri celtice culoarea verde, spiriduşii, dar şi celebrul trifoi cu patru foi.