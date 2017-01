Sajnberger, revelaţia turneelor din Ardeal

Utilizat foarte puţin la CVM Tomis Constanţa în timpul sezonului regulat, sârbul Jovan Sajnberger, care a împlinit, ieri, 24 de ani, şi-a aşteptat rândul, cum se spune, iar când a intrat în echipă, nu a mai ieşit! Asta s-a întâmplat în turneul al doilea al grupei valorice 1-4, cel de la Dej, după întâlnirea cu Dinamo, când Voinea şi Romero au acuzat uşoare accidentări. „M-am pregătit cât am putut de bine de când am venit la Constanţa, am muncit şi am aşteptat această şansă. Poate că meritam să joc încă mai devreme, dar este bine şi aşa. Cred că am arătat că ştiu să joc volei. Nu ştiu dacă antrenorii nu au avut încredere în mine. Cert este că am intrat în echipă atunci când Voinicu’ a avut o uşoară accidentare. A fost ghinionul lui şi şansa mea”, a spus Sajnberger, jucător transferat la Tomis în această iarnă, între tur şi retur. Evoluţiile lui Sajnberger l-au determinat pe antrenorul Viktor Sidelnikov să nu-l mai scoată din echipă, în timp ce Voinea şi Szalai au alternat pe celălalt post de extremă.

FANII DIN ZALĂU I-AU ACLAMAT PE SAJNBERGER ŞI DESPOTOVSKI. Atât în turneul de la Dej, cât şi în cel de la Zalău, Remat a avut mulţi susţinători în tribună. Câţiva dintre fani au afişat un banner pe care au scris, în engleză: „Nr. 2 Despotovski şi Nr. 9 Sajnberger, nu vom uita niciodată ce aţi făcut pentru Remat”. Un mesaj de apreciere pentru cei doi foşti componenţi ai formaţiei sălăjene în campionatul trecut, jucătorii ex-iugoslavi fiind aplaudaţi de galeria Zalăului atunci când au intrat în sală. „Fanii din Zalău au ştiut să aprecieze felul cum am jucat eu şi Filip anul trecut, când eram la Remat. Aş vrea să le mulţumesc pentru gestul lor, care arată că suntem jucători profesionişti şi ne facem datoria pentru clubul la care jucăm”, spune Sajnberger. „În sezonul trecut ne-am făcut mulţi prieteni acolo. Ne-am adaptat bine, chiar dacă era primul nostru an în România, iar noi am fost acceptaţi aşa cum suntem. Fanii nu au uitat ce am făcut pentru echipa din Zalău”, adaugă Despotovski. Voleibalistul macedonean spune că nu regretă transferul din vară, de la Zalău la Constanţa, în condiţiile în care anul acesta Remat a devenit campioană. „Da, anul trecut am jucat pentru Zalău, însă regret doar că nu am ieşit campion anul acesta cu Tomis Constanţa. În rest, îmi era indiferent dacă ieşea campioană Zalăul, Dinamo sau Dejul. Cei de la Remat şi-au format o echipă bună anul acesta şi au fost mai omogeni. Din păcate, deşi luaţi individual jucătorii noştri sunt mai buni, nu am arătat aceasta şi pe teren. Echipa din Zalău a fost mai bună”, a încheiat Despotovski.

În Divizia A1 la volei masculin, la sfârşitul acestei săptămâni va avea loc ultimul turneu al locurilor 1-4, găzduit de Sala Sporturilor din Constanţa. Iată programul turneului - vineri: Remat Zalău - Unirea Dej (ora 17.00); Dinamo Bucureşti - CVM Tomis Constanţa (ora 20.00); sâmbătă: Remat Zalău - Dinamo Bucureşti (ora 17.00); Unirea Dej - CVM Tomis Constanţa (ora 20.00); duminică: Dinamo Bucureşti - Unirea Dej (ora 17.00); CVM Tomis Constanţa - Remat Zalău (ora 20.00). Şedinţa tehnică a turneului este programată azi, de la ora 19.00, la Restaurantul “Temple”.

Clasament turneu locurile 1-4

1. Remat Zalău 15 12 3 40:16 27

2. Dinamo 15 9 6 33:29 24

3. CVM TOMIS 15 7 8 26:28 22

4. Unirea Dej 15 2 13 14:40 17