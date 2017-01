Sală de sport în Albeşti, la standarde europene

În câteva luni, locuitorii din Albeşti vor beneficia de o sală de sport, care este construită de Primărie, la standarde europene. Lucrările au demarat la mijlocul acestui an, iar amenajarea decurge într-un ritm foarte rapid, astfel că, până în primăvara anului viitor, sala va fi pregătită să întâmpine primii sportivi. „Noua sală de sport este destinată tuturor categoriilor de vârstă şi orice persoană va putea beneficia de facilităţi, nu doar elevii. Capacitatea sălii este de 150 de locuri şi corespunde normelor europene”, a declarat edilul-şef din Albeşti, Gheorghe Moldovan. Costul total al sălii de sport este de 300.000 de lei şi este suportat de la bugetul de stat, printr-un program derulat de guvern. „S-au efectuat deja 70% din lucrările de construire a sălii, pe care sperăm ca la începutul anului viitor să o dăm în folosinţă, pentru ca toţi locuitorii satului să se bucure de ea”, a afirmat Moldovan. În plus, primarul a mai spus că în localitatea Albeşti, alături de sala de sport, are în vedere şi amenajarea unui parc de 10.000 de metri pătraţi. „Localitatea Albeşti are nevoie de un astfel de parc şi de aceea cred că cei de la guvern vor aproba o astfel de investiţie”, a spus Gheorghe Moldovan.