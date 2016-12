Sală de sport în căminul cultural din 2 Mai

Deşi sunt destinate, în general, activităţilor artistice, din ce în ce mai multe cămine culturale din comune reprezintă, pe fond, centrul vieţii din mediul rural, găzduind principalele evenimente săteşti - botezuri, nunţi, pomeni. Administraţia locală din Limanu vine cu o abordare nouă în ceea ce priveşte utilizarea căminului cultural, pe care nu am întâlnit-o în nicio altă localitate. Căminul ar putea, conform ideii primarului Nicolae Urdea, să ţină loc şi de sală de sport. „Vrem să restaurăm căminul cultural, pentru că la ora actuală este într-o stare avansată de degradare. A fost construit în 1965 şi nu a mai fost modernizat de-atunci. Clădirea nu mai are acoperiş, tavanele au căzut... este o clădire nefuncţională şi vrem s-o reabilităm”, a declarat primarul din Liman. Edilul susţine că reabilitarea căminului cultural este necesară, deoarece clădirea poate fi folosită şi ca sală de sport. „Cele mai multe beneficii le vor avea elevii din localitate, pentru că în căminul cultural vor fi organizate serbările şcolii, vor fi şi programe de teatru de păpuşi pentru cei mici şi, de ce nu, va fi folosit şi pentru orele de educaţie fizică, pentru că şcoala din 2 Mai nu are sală de sport, iar copiii fac educaţie fizică în curtea şcolii şi iarna sunt nevoiţi să facă sport în spaţii improvizate din şcoală”, a declarat Urdea. Primarul a anunţat că întreaga clădire va fi reabilitată cu bani de la Guvern, prin Compania Naţională de Investiţii, care va prelua clădirea în administrare, în vederea reabilitării, şi că, cel mai probabil, renovarea va începe din toamnă.