Sală de sport pentru şcoala din Saraiu

În localitatea Saraiu, aproximativ 200 de elevi se pot mândri că studiază într-o unitate de învăţământ modernă, întrucât şcoala generală a fost renovată din temelii, în urmă cu doi ani. Primarul Dorinela Irimia mai are o singură nemulţumire vizavi de şcoală - lipsa unei săli de sport. Edilul a afirmat că elevii sunt nevoiţi să participe la orele de educaţie fizică într-o sală de clasă şi că, de cele mai multe ori, nici nu reuşesc să-şi consume toată energia, din cauza spaţiului restrâns. De aceea, a cerut sprijinul Companiei Naţionale de Investiţii (CNI) în scopul de a ridica o sală de sport în curtea şcolii. Proiectul a fost declarat eligibil, iar Primăria aşteaptă ca în această lună să primească finanţare pentru demararea lucrărilor. „Într-o sală de curs nu reuşeşti să întinzi fileul pentru volei. Tavanul este foarte jos, nu au loc să arunce mingea. Sportul se face, în special, alergând. Atunci când o grupă de copii intră în clasă, nu mai e loc de alergat. Elevii pot doar să-şi facă încălzirea şi să se joace puţin cu mingea. Nu este normal. De aceea, anul acesta vrem să facem o sală de sport lângă şcoală, pe care s-o echipăm cu coşuri de baschet, fileu pentru volei sau tenis şi cu porţi pentru fotbal şi handbal. În plus, vrem să o dotăm cu vestiare, grupuri sanitare şi încălzire. Avem toate şansele să ridicăm această sală, având în vedere că proiectul a fost declarat eligibil. Mai aşteptăm doar banii. După ce-i vom primi, vom demara negreşit lucrările”, a declarat Dorinela Irimia.