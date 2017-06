Sala polivalentă din Constanța, ucisă prematur? Toți banii merg la București!

Construcția sălii polivalente din Constanța va avea loc la... Sfântul așteaptă! Nu, nu este o glumă, ci „promisiunea“ noului/vechiului ministru al Tineretului și Sportului, Marius Dunca. Potrivit news.ro, Dunca a afirmat că organizarea unor meciuri din cadrul Campionatului European de fotbal din 2020 este prioritară pentru guvern, astfel că proiectele privind construirea unor săli polivalente vor fi amânate. Dacă declarațiile ministrului Dunca se vor adeveri, acest lucru ar însemna o nouă palmă dată sportului constănțean, care a dat țării mari valori.

În urmă cu aproape un an, Constanța primea de la București o veste excelentă. Guvernul României aprobase o investiție de peste 20 de milioane de euro pentru construirea unei săli polivalente în Constanța. Potrivit proiectului, cea mai mare parte a finanţării era asigurată de la bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltării Regionale, autorității publice locale din Constanța revenindu-i misiunea de a asigura partea de cofinanțare. La vremea respectivă, cotidianul „Telegraf“ scria că, de data aceasta, lucrurile par a fi mult mai serioase, iar Constanța ar putea avea complexul sportiv mult visat. Asta dacă nu cumva proiectul aprobat de Guvern se împiedica, din nou, de hățișurile birocratice ori de contestatarii de meserie. Iată că am avut „gura aurită“ pentru că, ce să vezi!, proiectul este pe cale să intre la apă. Marius Dunca, ministrul pentru Tineret şi Sport în Guvernul Tudose, le-a spus, joi, membrilor Comisiei pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport din Parlament că organizarea unor meciuri din cadrul Campionatului European de fotbal din 2020 este prioritară pentru guvern, astfel că proiectele privind construirea unor săli polivalente vor fi amânate. „Avem nevoie de săli de sport ca de aer. Din păcate, nu mai avem timpul necesar, pentru că se apropie Campionatul European de fotbal. Avem nevoie de cel puţin patru săli polivalente, în urma analizei pe care am făcut-o. În Bucureşti, în centrul ţării, în Constanţa, după care şi în Moldova. Din păcate, Campionatul European de fotbal devine prioritar pentru noi prin construirea celor patru stadioane, dar trebuie precizat că nu MTS le finanţează, ci Compania Naţională de Investiţii“, le-a spus Dunca parlamentarilor din Comisie, citat de news.ro.

CE CUPRINDE PROIECTUL

Sala polivalentă a Constanței urma să fie ridicată în zona Badea Cârțan de către aceeași Companie Naţională de Investiţii. Potrivit proiectului, sala din Constanța era prevăzută cu 5.000 de locuri și omologată pentru multiple discipline individuale, dar și pentru sporturi de echipă. Regimul de înălţime trebuia să fie de D+P+1E, iar imobilul să aibă o suprafaţa totală de 60.185 mp şi una construită de 7.400 mp. Municipalitatea îşi propusese să amenajeze aici spaţii verzi pe 8.700 mp şi locuri de parcare pentru 620 de autoturisme şi nouă autocare. În afara acestei săli de sport, conducerea administrației locale își mai propusese să amenajeze în zonă și un bazin olimpic. De acest ultim proiect era în plan să se ocupe exclusiv fostul înotător Răzvan Florea, consilier local din partea PSD, care a punctat că bazinul va fi amenajat fie din fonduri de la bugetul de stat, fie din banii Consiliului Local.

O NOUĂ PALMĂ PENTRU SPORTUL CONSTĂNȚEAN

Dacă declarațiile ministrului Dunca se vor adeveri, acest lucru ar însemna o nouă palmă dată sportului constănțean, care a dat țării mari valori, printre care se numără fotbalistul Gheorghe Hagi, gimnasta Simona Amânar sau Cătălina Ponor, înotătorul Răzvan Florea și, mai nou, jucătoarea de tenis Simona Halep sau jucătoarea de tenis de masă Eliza Samara. Nu este prima dată când municipiul Constanța primește o lovitură sub centură de la București. Amintim că autoritățile publice locale s-au chinuit ani buni să amenajeze un complex sportiv la standarde înalte și care să fie pe măsura talentului de care au dat dovadă sportivii constănțeni. Promisiuni au fost multe de la București, ba chiar au început în 2004 lucrările pentru un complex sportiv, însă, de fiecare dată, s-a ajuns la afirmația "nu sunt bani".