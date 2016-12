Sala Polivalentă, proiect finanţat cu bani europeni

Consilierii judeţeni constănţeni au aprobat ieri hotărârea prin care solicită Ministerului Tineretului şi Sportului transmiterea în domeniul public al judeţului Constanţa a unui teren aflat în incinta fostei baze sportive „Badea Cârţan“. „De la Primăria Constanţa am preluat deja un teren în aceeaşi zonă. După aprobarea Hotărârii de Guvern ce va fi iniţiată în baza hotărârii adoptate astăzi (n.r. - ieri), vom putea accesa fondurile europene pentru realizarea Sălii Polivalente la Constanţa. Oraşul nostru are nevoie de o asemenea investiţie. Echipa de handbal, multiplă campioană naţională, echipa de volei, la fel, echipa de baschet au nevoie de o sală unde să poată juca meciurile naţionale şi internaţionale. Proiectul Sălii Polivalente este făcut de mai bine de doi ani, însă până acum nu am găsit finanţare. Având în vedere că în exerciţiul bugetar 2014-2020 există bani special alocaţi pentru astfel de proiecte, ar fi păcat să nu construim o astfel de sală”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu.