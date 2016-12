Salam cu trufe, la Târgul de Crăciun

La prima ediţie a Târgului de Crăciun organizat de Consiliul Judeţean Constanţa, la Pavilionul Expoziţional, printre produsele specifice de sărbători - cadouri constând în jucării sau articole vestimentare - sunt prezentate şi preparate din carne. La unul din standurile amenajate în cadrul târgului, constănţenii pot cumpăra, printre alte produse naturale, un salam la preţul de 12 lei/150g, care are în compoziţie trufe. Din spusele producătorului Sorin Dobrescu, venit tocmai din Braşov pentru a-şi face cunoscute preparatele, trufa este o ciupercă rară, care creşte sub pământ, în mai multe zone din ţară, şi este căutată de câini special antrenaţi, preţul acestora fiind cuprins între 2.000 şi 4.000 de euro kilogramul. „Este un salam mai deosebit, din carne din porc şi trufe. Trufele se rad în ulei de măsline şi astfel se formează aroma de trufe, apoi amestecul se toarnă în compoziţia salamului”, a declarat reprezentantul firmei L’Italiano. Comerciantul din Braşov spune că a venit să-şi facă cunoscute preparatele din carne şi pe piaţa din Constanţa de un an. El le oferă clienţilor posibilitatea să guste din salamul cu trufe înainte de a lua decizia de cumpărare. „Am început la Torino, după care m-am extins în Austria, Germania, Olanda, Belgia, Luxemburg, Slovenia. Am un angro la Braşov, iar acum particip doar la târguri, dar mai distribui preparate la restaurante şi la hoteluri. Am un camion mare frigorific şi mă aprovizionez cu trufe o dată pe lună, în funcţie de cum merg şi vânzările. Pot să le cumpăr şi în fiecare zi”, a declarat Dobrescu, adăugând că îşi desfăşoară activitatea de 15 ani şi, din câte ştie, este singurul din ţară care are acest tip de mezeluri. Printre alte produse pe care constănţenii le pot găsi la acest stand sunt şi brânzeturile de toate felurile - prosciuto crudo de Parma cu vechime de 15 luni, borcănele cu peşte de Sicilia în ulei cu anşoa, măsline şi tot felul de aperitive.