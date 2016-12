Salariați ai RATC Constanța ies în stradă. Cât câștigă un șofer de autobuz

01:41:39 / 31 August 2016

Nu mai renuntati ca randul trecut. Fiti tari

Am lucrat si eu la RATC aproape 5 ani ca sofer pe autobuz in primii 3 ani am avut salariu de incadrare 1150 lei iar in mana luam 1200 lei avand in vedere ca din 30 de zile ale lunii lucram 27 sau chiar 28 iar in ultimii 2 ani adica 2014-2016 am fost incadrat cu 1300 si in mana luam 1370 + 11 bonuri de masa iar programul ajungea la 29 de zile pe luna. deci e strigator la cer fratilor si a mai fost o greva care a esuat iar toata treaba asta pleaca din primarie si coiciu mereu a fost omul lor.