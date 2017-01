Salariaţii „Agroexport” cer să fie disponibilizaţi

Soarta salariaţilor operatorului portuar „Agroexport” este, în continuare, incertă şi asta pentru că acţionarii se gîndesc şi răzgîndesc de la o şedinţă la alta. Mai mult, pentru că acţionarii iau jumătate de decizie, iar cealaltă jumătate o lasă pe seama membrilor Consiliului de Administraţie, angajaţii aud, zilnic, alte şi alte variante de rezolvare a problemelor existente. În ultimele şase luni, angajaţii de la „Agroexport” au întrerupt lucrul de nenumărate ori, protestînd pentru a-şi primi salariile şi pentru a solicita condiţii optime de muncă. „Nu mai ştim nici noi ce să credem sau ce să spunem. Muncim de peste 20 de ani aici, nu vrem decît să ne primim drepturile. Dacă societatea este falimentară, de ce nu ne disponibilizează sau, dacă nu, de ce nu sîntem puşi la muncă? Nu mai vrem să stăm în faţa sediului îmbrăcaţi la cămaşă. Probabil că acţionarii aşteaptă să ne dăm demisia şi să plecăm, dar asta nu se va întîmpla”, au declarat salariaţii operatorului portuar. Aceştia sînt nemulţumiţi că nu li se respectă drepturile şi, în plus, mai sînt şi sancţionaţi. „Ei zic că ne ducem şi muncim la negru, dar niciunul nu spune că, de fapt, se încurajează fenomenul. În plus, directorii vin, zilnic, după ora 9.00 la birou pentru că mai au şi alte servicii, iar la 16 dintre noi le-au desfăcut contractele de muncă pentru că au întîrziat 15 minute într-o zi de duminică care nici măcar nu ni se plăteşte”, spun supăraţi salariaţii. Disperarea oamenilor creşte cu fiecare lună pentru că, potrivit contractului colectiv de muncă, perioada pentru care un salariat poate beneficia de concediu fără plată este de 30 zile lucrătoare. „Doar luna asta mai poate să ne dea concediu fără plată. Ce se va întîmpla de luna viitoare? Practic 99,9% din activele societăţii au fost vîndute, cum cred ei că o mai pot reanima?”, a relatat îngrozit unul dintre macaragiii societăţi, Marian Savu.

Conducerea ridică din umeri

La toate aceste întrebări şi probleme ridicate de salariaţi, directorul general adjunct al Agroexport, Mihai Dinu nu a făcut decît să se declare neputincios. „Toate deciziile sînt luate de Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) şi Consiliul de Administraţie (CA), iar eu nu fac decît să le pun în aplicare. Am făcut două demersuri oficiale către noii proprietari ai silozurilor în sensul preluării salariaţilor, însă ei mi-au răspuns că au muncitori şi, în plus, contractele de muncă de la noi îi împovărează. La noi va urma o primă tranşă de disponibilizări însumînd 10% din salariaţi (12 persoane), iar restul vor sta, zilnic, în program de opt ore, în faţa sediului pentru cazul în care vom avea de lucru. În acest sens am propus ca primii să fie cei mai tineri pentru că ei îşi găsesc mai uşor de lucru, dar şi pentru că ei beneficiază doar de şase salarii compensatorii”, a spus Mihai Dinu.

Cazurile sociale au întîietate

La rîndul său, liderul sindicatului Agroexport, Gheorghe Ifrim şi-a exprimat nemulţumirea privind modul în care iau decizii acţionarii. „Toţi cei care aveau de recuperat bani de la Agroexport, au intrat în posesia lor, singurii care au rămas pe tuşă find amărîţii de salariaţi. Am să propun către AGA să se accepte disponibilizarea majorităţii personalului, cu plata salariilor în cîteva tranşe, şi chiar am discutat azi (n.r. ieri) cu unul dintre acţionari să ne susţină. Conducerea mi-a comunicat că pe 21 septembrie se va întruni CA-ul, care la rîndul său va convoca o întrunire cît mai rapidă a acţionarilor”, a spus Ifrim. Referitor la prima serie de disponibilizări, acesta a precizat că propune ca şi criteriu de selecţie persoanele aflate în dificultate. „Dacă nu pe toţi, măcar o parte să-i ajutăm. Aşa că m-am gîndit ca în prima serie să fie văduvele şi alţii care au probleme sociale mari”, a precizat Ifrim.