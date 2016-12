Salariaţii Camerei Agricole Constanţa îşi vor primi banii

Camerele Agricole din ţară, inclusiv cea din Constanţa, continuă să aibă mari probleme financiare. De mai bine de trei luni, cei 25 de angajaţi ai Camerei Agricole Constanţa muncesc fără a fi plătiţi. Şi instituţia are de suferit din cauza bugetului insuficient. Se fac economii şi se drămuieşte fiecare bănuţ pentru a se plăti facturile (telefon, curent, consumabile), astfel încât salariaţii să-şi poată desfăşura în continuare activitatea. În ceea ce priveşte chiria, aceasta nu a mai fost plătită din luna martie, însă conducerea a găsit înţelegere la proprietarul clădirii. Din acest motiv, unii dintre angajaţii instituţiei îşi caută de lucru în altă parte, în timp ce alţii, presaţi de instituţiile la care au datorii, au ales să plece. Potrivit directorului Camerei Agricole Constanţa, Paraschiva Mocănaşu, până în prezent două persoane şi-au dat demisia, găsindu-şi un alt loc de muncă. „Aşteptăm, precum mortul, colacul. Deşi suntem mai puţini ca număr, ne facem treaba în continuare. Mergem pe teren şi acordăm consultanţă şi întocmim cereri de plată pentru finanţări”, a declarat Mocănaşu. Situaţia de la Camera Agricolă Constanţa a fost generată de reducerea cu mai mult de 60% a fondurilor pe care Ministerul Agriculturii le-a trimis în acest an. La sfârşitul lunii trecute, reprezentanţii Camerei Agricole Constanţa erau informaţi de minister că, la rectificarea bugetară din iulie, vor primi bani pentru salariile restante. „Mai avem răbdare până la sfârşitul lunii. Se pare că există speranţe să ne primim banii în curând, întrucât ministerul ne-a solicitat o statistică cu datoriile pe care le avem”, a spus directorul Camerei Agricole Constanţa. Mocănaşu a precizat că, în cazul în care salariaţii instituţiei nu îşi vor primi banii până la sfârşitul lunii, vor lua în calcul acţionarea în instanţă a Ministerului Agriculturii, dar şi a ministrului Daniel Constantin, ca ordonator de credite: „Suntem hotărâţi să mergem în instanţă, altă cale nu avem”. Referitor la posibilitatea de suplimentare a sumelor aprobate prin Legea 5/2013 a bugetului de stat pe acest an, Ministerul Agriculturii a precizat, în urma unei solicitări transmise de cotidianul „Telegraf”, că „au fost identificate sursele de finanţare pentru aceste unităţi, urmând a se efectua virări de credite bugetare potrivit prevederilor art. 47 din Legea 500/2002 privind finanţele publice, actualizată”.