Salariaţii de la Daewoo Mangalia au încetat greva generală

O grevă generală de 22 de zile, una de avertisment, două marşuri pe străzile Mangaliei, alte două pichetări la Prefectura Constanţa, AVAS şi Ministerul Muncii, hotărîri judecătoreşti şi pierderi de milioane de dolari. Este bilanţul celor mai virulente proteste sindicale din istoria Şantierului Naval Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI), dar şi o lecţie predată patronilor, fie ei coreeni, francezi sau americani, că muncitorii sînt totuşi motorul economiei româneşti. Dacă în urmă cu trei săptămîni, salariaţii au încetat lucrul cu temerea că protestele s-ar fi putut transforma într-un mare eşec, greva generală de la DMHI şi-a atins scopul. După o perioadă agitată în care 2.500 de oameni şi-au strigat disperarea, au fluierat, au huiduit şi au rămas pe baricade, într-o luptă care putea să îi lase fără locuri de muncă şi siguranţa zilei de mîine, muncitorii au învins. Încheierea grevei generale şi reîntoarcerea salariaţilor la lucru într-una dintre cele mai mari societăţi navale din România s-au datorat în primul rînd înţelegerii. Războiul surd dintre administraţia coreeană a societăţii şi reprezentanţii Sindicatului Liber "Navalistul" s-a încheiat doar în momentul în care cele două părţi au lăsat la o parte orgoliile şi au bătut palma reconcilierii. "Pacea" pare echitabilă, dacă avem în vedere faptul că muncitorii şi-au atins scopul de a încasa cel puţin 100 de euro în plus în acest an, în vreme ce administraţia a răsuflat uşurată că nu a dat cîte 520 de lei pentru fiecare salariat. Liderul Sindicatului Liber "Navalistul", Marin Florian, crede că rolul hotărîtor l-au avut cele cîteva mii de oameni, care au ieşit în stradă şi nu au renunţat niciun moment la doleanţele lor. "Joi seara (n.r. - 31 mai), am ajuns la un acord salarial care prevede încheierea unui Contract Colectiv de Muncă pînă în anul 2009. Această înţelegere prevede posibilitatea de negociere în februarie 2009 şi dacă totul decurge aşa cum trebuie, trei luni mai tîrziu ar urma să primim majorări salariale. Revenind la încheierea grevei, administraţia a acceptat creşteri salariale de 300 de lei: 200 de lei de la 1 iunie, plus 100 de lei din septembrie. La aceste sume, se mai adaugă o primă de 100 de lei pentru fiecare muncitor, din această lună, dar şi introducerea sporurilor pentru condiţii de muncă deosebite", a declarat Florian. Liderul sindical susţine că muncitorii de la DMHI vor mai primi o majorare salarială de 158 de lei pe 1 aprilie 2008, 110 lei de la 1 august 2008, următoarea creştere salarială, de 47 de lei, fiind aplicată în prima zi a anului 2009. "Per ansamblu, este vorba de majorări salariale de 35% în acest an, plus alte 35 de procente în 2008. Sîntem mulţumiţi că protestele s-au încheiat favorabil şi că vom avea asigurate, în continuare, locurile de muncă. Deja oamenii au revenit la lucru şi încearcă să se reintegreze cît mai rapid în activitate ", a încheiat Marin Florian.