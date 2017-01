Salariaţii din sistemul privat au mai puţine zile de concediu decît cei de la stat

Angajaţii din companiile private beneficiază de mai puţine zile de concediu decît angajaţii din instituţiile de stat, potrivit unui studiu efectuat, în perioada 1-15 septembrie, de către Mednet Marketing Research Center şi revista Primm- Asigurări & Pensii. Sondajele efectuate în cadrul studiului arată că angajaţii companiilor private beneficiază de mai puţin de 21 de zile de concediu pe an, în timp ce persoanele care lucrează în instituţii de stat au vacanţe de pînă la 30 de zile pe an. De asemenea, potrivit studiului, în 2008, aproape 70% dintre bucureşteni şi peste 72% dintre angajaţii din marile oraşe ale ţării au fost în concediu. Pe de altă parte, aproape 15% dintre bucureşteni nu vor merge în concediu anul acesta. Aceştia sînt, în general, angajaţi ai unor companii private, cu studii medii, venituri mai mici de 1.500 de lei pe lună şi vîrstă de peste 45 de ani, potrivit aceluiaşi studiu. În restul ţării, 12,4% dintre angajaţi au declarat că nu vor merge în concediu anul acesta, ei fiind preponderent angajaţi ai unor instituţii de stat, cu studii medii, venituri sub 1.000 de lei şi vîrsta de peste 55 de ani. Studiul despre concediile românilor a fost efectuat pe un eşantion de 374 de angajaţi din Bucureşti şi 388 din marile oraşe, cu vîrste cuprinse între 18 şi 65 de ani.