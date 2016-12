Salariaţii Spitalului de Urgenţă, fără bonuri de masă

Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa a anunţat că nu va mai avea posiblitatea să acorde bonurile de masă salariaţilor, în condiţiile în care bugetul va rămîne neschimbat. „Chiar nu avem de unde. Abia dacă am făcut rost de banii de salarii, care sînt o prioritate”, a declarat managerul dr. Ion Niculescu. Oficialul a anunţat, de asemenea, că nu are resurse financiare suficiente nici pentru plata unor furnizori cu care colaborează. „Abia dacă reuşim să achităm facturile la curent, apă. Unii furnizori de medicamente au tot fost amînaţi. Nu ne vor putea aştepta la nesfîrşit”, a declarat managerul. Reprezentanţii conducerii au declarat că sînt furnizori de medicamente şi materiale sanitare care ar putea să treacă la procedura de executare silită pentru a trece la recuperarea sumelor restante. „Există toate şansele să se treacă şi la executarea silită, iar bolnavii să rămînă fără medicamente”, a completat dr. Niculescu, care a declarat că pentru această problemă ivită nu este de vină nici Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, nici Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, nici Ministerul Sănătăţii, ci Ministerul Finanţelor. „Am reuşit să punem nişte bani separat, aşa că luna trecută am avut şi pentru salarii şi pentru bonuri de masă. Acum nu mai avem. Banii sînt total insuficienţi”, declară managerul. Sindicaliştii „Sanitas” nu vor rămîne indiferenţi la aceste probleme, aşa că, potrivit preşedintelui de la Constanţa, Nicolae Manea, reacţii nu vor întîrzia să apară, în cazul în care nu vor fi onorate prevederile legislative. „Cu siguranţă, dacă nu vom lua bonurile de masă, vom reacţiona, aşa cum s-a întîmplat de fiecare dată. Noi nu facem altceva decît să-i ajutăm pe managerii spitalelor să intre în posesia banilor de care au nevoie. Facem presiuni asupra factorilor care răspund direct de aceste probleme. Este adevărat că luna iunie este o lună mai grea, însă oamenii trebuie să-şi primească drepturile care li se cuvin, în schimbul muncii prestate”, a declarat liderul „Sanitas”, filiala Constanţa, Nicolae Manea. Pe de altă parte, preşedintele/director al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa, dr. Liviu Mocanu, a declarat că, pînă acum, s-a reuşit plata către toate unităţile sanitare cu care se află în relaţii contractuale, în funcţie de serviciile medicale prestate. „Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa a primit pe servicii circa 78 de miliarde lei, pe spitalizarea de zi suma de 24 de miliarde lei, iar pentru serviciile prestate în ambulatoriul de specialitate suma de 3 miliarde lei”, a explicat preşedintele/director al CJAS.