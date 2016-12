Salarii calculate greşit

Reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor TESA din Sănătate au reclamat probleme în aplicarea noii legislaţii salariale în spitale şi faptul că Ministerul Sănătăţii (MS) nu a făcut precizările necesare în acest sens, deşi sindicaliştii au cerut acest lucru într-o scrisoare trimisă la începutul lunii decembrie 2009. “Salariile au fost acordate după algoritmul din decembrie, pentru că altfel am fi avut bulversări la nivelul angajaţilor. Am calculat pe vechea grilă pentru că ne-a fost teamă să nu bulversăm sistemul sanitar. Noi nu am ştiut cum e mai bine şi de aceea aşteptăm precizări de la Ministerul Sănătăţii, pentru că nu ştim cum îi vom plăti în februarie”, a declarat vicepreşedintele Federaţiei Sindicatelor TESA din Sănătate, Ioan Butariu. Reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor TESA din Sănătate au mai reclamat faptul că trebuie făcută reîncadrarea unor funcţii pentru care nu există criterii şi au semnalat absenţa unor funcţii, precum cea de garderobier, din structura de funcţii a Legii 330/2009.