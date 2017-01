Salarii fabuloase pentru Lampard şi Terry

Patronul clubului Chelsea, Roman Abramovici, îi va oferi în această vară căpitanului John Terry un nou contract pe cinci sezoane, cu un salariu săptămînal de 130.000 de lire sterline (190.000 de euro). Negocierile în vederea noului acord vor începe după Cupa Mondială. Terry, care a devenit tată săptămîna trecută, mai are în prezent trei ani de contract cu Chelsea. Publicaţia News of the World a scris, în ultima ediţie, că oficialii clubului Chelsea îi vor oferi şi mijlocaşului Frank Lampard un nou contract, cu un salariu săptămînal de 206.000 de euro.