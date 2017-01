Salarii mai mari pentru angajaţii care gestionează bani europeni

12:57:49 / 17 Decembrie 2013

TOARNA SEU IN CARNE GRASA

POTI SA LE DAI SI LUNA DE PE CER , CA TOT HULPAVI , NESATUI SI NESIMTITI SINT, DEGEABA LE DA GUVERNUL ACESTOR TRINTORI HULPAVI BANI LA GREU DIN BANII CARE AR TREBUI SA AJUNGA LA GURA POPULATIEI SI NU LA ACESTI INDIVIZI , CARE NU STIU DECIT SA FURE , IAR GUVERNUL ESTE IN ASENTIMENTUL LOR , AM ZIS SI REPET , ACEST GUVERN PE CE BOGATI II FACE SI MAI BOGATI , IAR CEI SARACI II FACE SI MAI SARACI , ASTA ESTE BURGHEZIA COMUNISTA , INSTALATA DUPA LOVITURA DE STAT A LUI ILIESCU SI ACOLITII LUI DE ACEIAS GENERATIE DIN 89 , CINE FACE PARTE DIN MANEGEMENTUL PENTRU OPERATIONAL SECTORIAL TRANSPORT ,PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DE MEDIU , PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE , POATE SA SE DEZVOLTE EI CARE FURA BANII UE , CA RESTUL POPULATIEI DUC SARACIA DIN GREU IN SI MAI GREU , PROGRAMUL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE , CARE ECONOMIE DOAR PENTRU CEI SARACI ECONOMIA PENTRU CEI BOGATI MASI SI PLIMBARI DE LUX IN INSULELE EXOTICE , AVIOANE LA SCARA PENTRU INDEPLINIREA TUTUROR DORINTELOR ACESTOR MAFIOTI USELISTI , CA SARACUL DE ROMAN PLATESTE CU VIRF SI INDESAT PLIMBARILE DE LUX SI CONTURILE LOR GRASE DEPUSE IN BANCI STRAINE , INCLUSIV INSULELE INSORITE CUMPARATE DIN BANII UE A ACESTOR CRIMINALI MAFIOTI , NUMITI USELISTI ,EH ACUM VINE SI PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT , CA DEH OAMENII TREBUIE SA SE RELAXEZE LA PESCUIT , DUPA ATITA MUNCA SI STORS CREIERI DE A FURA TREBUIE ANIMALELE CU CHIP DE OAMENI SA SE RELAXEZE SI IN FINAL UNIFICAREA BAZEI DE SALARIZARE LA NIVELUL CELEI APLICATE LA MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE CARE VA SUSTINE AUZI ,ACCELERAREA ABSORBTIEI FONDURILOR EUROPENE , PENTRU CINE ? PENTRU MAFIOTII USELE , CA POPORUL NU VEDE UN BAN , BOBORUL STIE NUMAI SA PLATEASCA CE IA USELISTII DE LA UE , IAR ACESTI FUNCTIONARI MILIARDARI TREBUIE SA DEA REZULTATE BUNE IN A ADUCE BANII DE LA UE PENTRU MAFIA USELISTA , IAR BOBORUL , CARE BOBOR ? ASTIA SINT PLEAVA SOCIETATII SINT BUNI CIT NE ALEG LA VOTARE , URAAAAAAAAAAAAAAA TRAIASCA USELEUL CU AI LOR TOVARASI DE PARTID.