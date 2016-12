Salarii mai mari pentru bugetarii din Educație și Sănătate

07:39:17 / 08 Noiembrie 2016

Cresteri salariale

Cresyerile salariale nu duc automat si la cresterea nivelului de trai decat daca au la baza sustenabilitate. Curios ca aceste cresteri in valuri si la salarii,si la pensii,vin in preajma alegerilor. PNL a parasit intentionat sala pentru a nu fi cvorum,care totusi ar fi iesit bine la numararea votantilor,numaratoare facuta de PSD! Numaratoare facuta in stil Roberta Anastase in urma cu cativa ani pentru ca in realitate numarul votantilor a fost sub limita necesara